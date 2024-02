L’Olympique de Marseille, sous la houlette de l’entraîneur Gennaro Gattuso, sera confronté à un défi de taille lors du match contre le Shakhtar Donetsk en Europa League, alors que l’attaquant Ismaïla Sarr ne sera pas disponible en raison d’une suspension pour cumul de cartons jaunes.

Le face-à-face entre l’OM et le Shakhtar Donetsk est programmé au Volksparkstadion d’Hambourg lors des barrages aller de la Ligue Europa ce jeudi. Cependant, cette confrontation se déroulera sans la contribution de l’ailier sénégalais. La suspension d’Ismaila Sarr résulte d’un cumul de cartons jaunes, selon la règle stipulant qu’un joueur sera suspendu après avoir récolté trois avertissements. C’est un coup dur pour les Marseillais, d’autant plus que Sarr représente une option offensive intéressante pour l’entraîneur italien. Bien que Ismaila Sarr ne soit pas le joueur le plus crucial de l’effectif, Gattuso pourrait ressentir son absence. En 22 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 en tant que titulaire, l’ancien joueur du Stade Rennais a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives.

Côté remplacement, Iliman Ndiaye, son compatriote présent dans le groupe, pourrait apporter une dynamique offensive à l’OM avec sa vitesse et sa créativité. Il est à noter que Pape Gueye, bien que non suspendu, est exclu de la compétition, car l’entraîneur italien l’a écarté du groupe en raison de différends avec les dirigeants du club français.

