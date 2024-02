L’actuel deuxième (22 pts) du championnat sénégalais de football, à savoir Teungueth FC a présenté ses 5 recrues ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Parmi ses renforts, on note la présence d’Ibrahima Bangoura vainqueur de la Coupe du Sénégal 2023 avec le Jaraaf de Dakar.

C’est la fenêtre des transferts au Sénégal et beaucoup de clubs de Ligue 1 sont en train de recruter pour bien démarrer la deuxième partie de la saison. Pour le club vainqueur de la Coupe de la Ligue 2023, en l’occurrence de Teungueth FC a réalisé un mercato XXL avec 5 nouveaux joueurs dans son effectif. Les nouvelles recrues des Rufisquois, il s’agit du défenseur (arrière droit) Pape Ndiaga Djigueul qui fait son retour au TFC, de l’arrière gauche Babacar Saneh qui arrive de l’AS Pikine, de l’ailier Arfang Dafé en provenance d’Oman et des avant-centres Ibrahima Bangoura qui quitte le leader Jaraaf et Adama Diarra arrivé de Toglou.

Les arrivées d’Ibrahima Bangoura et Adama Diarra au sein de l’équipe dirigée par Cheikh Guèye sont certainement pour pallier les départs de Pape Oumar Fall et de Mbaye Jacques Ndiaye.

Nous vous présentons les cinq derniéres recrues de ce mercato qui vont palier les départs et aussi préparer la saison suivante. De Gauche à Droite 1-𝐁𝐨𝐮𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐒𝐚𝐧𝐞𝐡 Latéral Gauche Provenance As Pikine#allezrio 🔵🟡 pic.twitter.com/CGKya9yzhy — Teungueth FC (@TeunguethFc) February 15, 2024

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)