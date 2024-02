Ce dimanche 18 février à l’arène nationale, Petit Productions met aux prises Narou Sogas (Xam Sa Cossan) et Siteu Bou Ngor (Olympique de Ngor) dans un « duel intergénérationnel ». Ayant connu fortunes diverses lors de leur derniers combats, les deux lutteurs auront à coeur de livrer un beau duel.

Narou Sogas v Siteu bou Ngor sera ce dimanche un duel entre un vieux briscard et un jeune espoir. Si Siteu Bou Ngor commence petit à petit à se faire un nom dans l’arène, ce n’est point le cas de Narou Sogas. Avec seize ans de carrière, le Pikinois a affronté beaucoup de grands lutteurs de 2008 à maintenant. Pour ne pas les nommer, Paul Maurice, Siteu, Brise de Mer ou encore Lac Rose. Ainsi, Narou Sogas (19 combats – 10 victoires et 9 défaites) bénéficie d’une plus grosse expérience que son adversaire Siteu Bou Ngor.

Mieux, il a repris du poil de la bête en stoppant sa série de quatre défaites consécutives lors de la défunte saison lorsqu’il s’est imposé devant Baba Jaxal. De son coté, Siteu Bou Ngor qui a été stoppé net dans sa progression et défait par Alioune Sèye Jr en juillet dernier n’a pas le droit à l’erreur face à Narou Sogas. « Je prend au sérieux ce combat car j’ai perdu lors de ma dernière sortie. Narou Sogas est mon grand frère mais je me suis préparé à le battre. Je me suis préparé à la lutte simple mais aussi à la bagarre » a declaré Siteu Bou Ngor lors de son Open press ce Mercredi à Yoff.

