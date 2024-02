En conflit avec le promoteur Jamaïcain qui a régularisé son combat contre Bébé Diène pour le 4 août, Zarco a révélé s’être entretenu avec le CNG pour que ladite instance tranche dans ce litige.

Zarco maintient sa position de ne pas lutter pour Jam Productions et donc de ne pas honorer son contrat pour affronter Bébé Diène le 4 août prochain. Il n’a toutefois pas voulu s’avancer sur l’officialisation ou non de son combat contre Quench par Gaston Productions. Ne voulant donc pas mettre les charrues avant les bœufs, le tombeur de Niang Bu Ndaw dit attendre le verdict du CNG concernant son litige contre Jamaïcain.

“Vingt-quatre heures après la régulation du combat (Zarco v Bébé Diène) je suis allé au CNG pour leur opposer mon refus catégorique de livrer ce combat en y déposant des documents signés par mon avocat. C’est ce que disent les textes dans ce cas de figure. Donc je ne peux pas dire si j’affronterais Bébé Diène ou pas. La balle est dans le camps du CNG et j’attend la délibération. Mon souhait est de ne pas lutter pour Jamaïcain parce qu’il y’a eu trop de polémiques inutiles autour du combat. Il ne devait pas s’empresser à aller régulariser le combat car je lui avais promis de lutter pour lui. Malheureusement il a manqué de patience et moi, on ne me force pas à lutter” a soutenu Zarco ce dimanche à l’arène nationale.

Wiwsport.com