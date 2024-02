Absent des terrains depuis le mois de septembre, Youssouf Sabaly a repris l’entraînement collectif avec le Real Betis ce lundi.

La fin du calvaire et de la si longue attente semble bien se rapprocher pour Youssouf Sabaly. De nouveau confronté à de nombreux pépins physiques, le latéral droit international sénégalais n’a disputé que trois matchs avec Chelsea cette saison et n’a pu profiter de sa présence à la CAN pour retrouver les terrains qu’il n’a plus foulés depuis 12 le septembre, contre l’Algérie. Mais il devrait bientôt pouvoir profiter à nouveau.

Ce lundi, le joueur de 30 ans a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement collectif du Real Betis, comme l’a confirmé le média espagnol ElDesmarque. Non inscrit en Ligue Europa Conférence, Sabaly ne pourra donc pas faire son retour ce jeudi 15 janvier face au Dinamo Zagreb en match aller des barrages de C3. En revanche, l’ancien joueur de Bordeaux devrait pouvoir être dans le groupe contre Alavés, dimanche prochain.

Youssouf Sabaly reaparece con el grupo en la primera sesión de la semana. #Betis@deportesDDS pic.twitter.com/RZdvOKhctU — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) February 12, 2024

