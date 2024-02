Bien que recruté cet hiver, les performances d’Iliman Ndiaye ne semblent pas satisfaire les dirigeants de l’Olympique de Marseille. La presse anglaise anticipe déjà un possible retour en Premier League pour l’ailier sénégalais dès cet été, avec Crystal Palace en pole position.

Après seulement six mois au club, certains joueurs recrutés à la même période, tels que Renan Lodi et Ruslan Malinovskyi, ont déjà quitté l’Olympique de Marseille. Cette tendance pourrait également toucher Iliman Ndiaye, dont l’avenir semble incertain au sein du club phocéen. Selon les informations rapportées par The Sun, Crystal Palace aurait identifié le joueur sénégalais comme sa principale cible pour le prochain mercato estival. L’attaquant de 23 ans, considéré comme un élément clé de l’effectif de Sheffield United avant son transfert, pourrait ainsi faire son retour en Premier League.

Bien que son passage à l’Olympique de Marseille n’ait pas répondu aux attentes des dirigeants, Crystal Palace semble voir en Ndiaye un renfort potentiel pour renforcer son secteur offensif. L’intérêt du club anglais pourrait ouvrir la porte à un départ anticipé du joueur, alors que l’OM chercherait à se séparer de lui lors du prochain mercato. Crystal Palace serait intéressé par l’attaquant sénégalais, offrant ainsi une opportunité de changement d’air pour le joueur et une solution pour l’Olympique de Marseille en quête de réajustements dans son effectif. L’avenir de Ndiaye reste donc à suivre de près au cours des prochains mois.

