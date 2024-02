Abdoulaye Seck, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr… Plusieurs Sénégalais, dont certains qui étaient présents à la CAN 2023, ont brillé dans les Championnats étrangers la semaine dernière. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-3-3.

MORY DIAW déterminant

Sans son portier international sénégalais, le Clermont Foot 63, qui méritait sans doute mieux, aurait très probablement perdu face au Stade Brestois (1-1), ce dimanche, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Auteur d’une grosse boulette le week-end dernier face à Lille, où il avait concédé quatre buts, Mory Diaw s’est plus ou moins rattrapé face aux Brestois. S’il n’a rien pu faire sur le but de Pierre Lees-Melou, il est resté vigilant sur plusieurs frappes bretonnes et dans le jeu aérien. Il s’impose devant Julien Le Cardinal (25e) et se met en saveur du CF63 en fin de match, avec trois arrêts décisifs.

AROUNA SANGANTE solide

Un bon match de la part du capitaine du Havre AC malgré la défaite 0-1 des siens face au Stade Rennais, ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. De nouveau aligné dans le couloir droit par son entraîneur Luka Elsner, l’ancien joueur du Red Star a plutôt bien contenu ses vis-à-vis, notamment Désiré Doué et Martin Terrier. Il s’est montré décisif en repoussant un tir d’Arnaud Kalimuendo sur la transversale de son gardien de but. Précis dans les relances, il pouvait quand même mieux s’imposer dans les duels.

SADIBOU SANE prometteur

Cette 21e journée de Ligue 1 a également vu s’illustrer l’ancien défenseur de Génération Foot. Aligné d’entrée face à l’Olympique de Marseille, vendredi, le joueur de 19 ans n’a pas eu une partie de plaisir dans l’axe de la défense d’une équipe du FC Metz qui a ramené le point du nul du Vélodrome (1-1). Néanmoins, Sadibou Sané a délivré une prestation intéressante. S’il n’a pas été impeccable dans ses relances, loin de là, il s’est montré très solide dans les duels et dans son face-à-face avec Pierre-Emerick Aubameyang. Intéressant dans la lecture du jeu et sur le placement.

ABDOULAYE SECK, la muraille est de retour

De retour au Maccabi Haïfa suite à l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN, le défenseur central de 31 ans a vite repris sa place de titulaire. Il le fallait surtout pour le choc face au Maccabi Tel-Aviv, lundi dernier. Son équipe s’est imposée 2-0 et Seck a été à la hauteur, ne laissant rien passer, que ce soit dans le duel ou dans ses interventions. Idem lors de la victoire 2-0 ce samedi contre le Beitar Jérusalem, une équipe contre laquelle il n’a eu aucun souci à s’imposer dans son jeu défensif. Pour deux victoires d’affilée qui permettent au Maccabi Haïfa de prendre les commandes de la Ligat ha’Al, le Championnat israélien, le retour d’Abdoulaye Seck tombe au point nommé.

SOULEYMANE BASSE s’applique

À l’instar d’Abdoulaye Seck, le jeune latéral droit international U20 a disputé deux rencontres la semaine dernière. Une prestation globalement satisfaisante de la part de l’ancien pensionnaire de Génération Foot lors de la victoire 2-1 contre Saint-Priest, mercredi en huitièmes de finale de Coupe de France. Appliqué dans le duel, sur les interventions, sur les relances et surtout dans ses centres, il a délivré une passe décisive Andrew Jung sur l’ouverture du score valenciennoise. Reconduit contre Laval en Ligue 2 ce samedi (1-1), il a confirmé quelques de ses progrès.

IDRISSA GUEYE irréprochable

Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain de 34 ans performe avec Everton. Titularisé face à Manchester City, ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Premier League, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a plutôt bien fait son travail dans l’entrejeu, surtout en première période, malgré la défaite 0-2 des Toffees. À la récupération, Gana a eu un impact intéressant en s’imposant dans les duels. De plus, il a globalement été juste dans ses choix, notamment sur les passes, et a essayé de jouer vers l’avant. Malgré le retour de blessure d’Amadou Onana, il pourrait bien enchaîner les titularisations, alors qu’Everton doit cravacher pour le maintien.

PAPE MATAR SARR indispensable

Un autre milieu de terrain sénégalais qui est de retour de la Coupe d’Afrique des Nations a également brillé lors de cette 24e journée de Premier League. Il s’agit bien évidemment de celui de Tottenham : Pape Matar Sarr. Samedi, lors de la réception de Brighton, sa montée en puissance a coïncidé avec la meilleure période des Spurs. Energique en seconde période, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a sonné la révolte en égalisant pour Tottenham à la 61e minute, après avoir tenté avec deux lourdes frappes. Remplacé à la 80e, il avait suffisamment fait son travail et a vu son équipe s’imposer 2 buts à 1 au bout du forceps. Ange Postecoglou ne peut pas se passer de lui.

LAMINE CAMARA passeur décisif

Lui aussi était bien évidemment à la Coupe d’Afrique des Nations et il n’a pas raté son match du week-end. C’était lors du 1-1 au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Comme à son habitude, le jeune milieu de terrain du FC Metz s’est énormément livré face aux joueurs de l’OM. Une activité intéressante pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot au niveau de la récupération. Il est monté en puissance au fil du match et distille une superbe passe décisive à Mathieu Udol sur le but égalisateur des Messins. Mais nul doute qu’il est capable d’apporter plus.

MAMADOU FALL intraitable

Une fois n’est pas coutume. L’attaquant de 32 ans s’est de nouveau montré à la hauteur de l’événement avec Kasimpasa, qui est allé s’imposer 3-1 sur le terrain de l’Adana Demirspor, vendredi dans le cadre de la 25e journée du Championnat de Turquie. Efficace, l’ancien joueur du Sporting Charleroi avait montré la voie aux Apaches en ouvrant le score. Toujours aussi attiré par le jeu vers l’avant et capable d’accélérer, il a provoqué un penalty permettant à son équipe de creuser l’écart et de surtout se mettre à l’abris d’une égalisation des partenaires de Pape Abou Cissé, en difficulté.

MBAYE NIANG lance l’aventure à Empoli

Et c’est bien parti pour Niang. Arrivé de l’Adana Demirspor cet hiver, l’attaquant se montre déjà décisif avec Empoli, au bout de son deuxième match. Pourtant remplaçant lors du déplacement sur la pelouse de la Salernitana de Boulaye Dia, vendredi en ouverture de la 24e journée de Serie A, il a été le grand artisan de la victoire 3-1 des Azzurri. Lancé à la 70e minute, Niang avait d’abord redonné l’avantage aux siens en marquant sur un penalty qui a mis du temps à se trouver un tireur, avant d’offrir une passe décisive à Matteo Cancellieri sur le but du KO, en toute fin de rencontre.

NICOLAS JACKSON sans tâche

Pour cette fois, l’attaquant sénégalais de 22 ans, lui qui était également à la CAN, a été un des hommes de base de Chelsea, qui est allé s’imposer mercredi 3 buts à 1 sur la pelouse d’Aston, à l’occasion du quatrième tour de la FA Cup. Aligné sur un poste d’ailier gauche, là où il est capable d’apporter beaucoup plus, Nico Jackson a retrouvé plus de clarté dans son jeu et sa percée a conduit à l’ouverture du score des Blues. Généreux dans l’effort et juste sur ses actions, l’ancien joueur de Villarreal a été récompensé en marquant le deuxième but des siens. Alors que Chelsea se déplace à Crystal Palace ce lundi pour la 24e journée de Premier League, Jackson tentera d’enchaîner.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

