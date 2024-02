Après deux revers, le Sénégal disputera son dernier match du tournoi qualificatif olympique ce dimanche. Il fera face à la meilleure équipe du monde.

Alors qu’elles ont perdu toutes leurs chances de se qualifier en s’inclinant d’entrée devant le Nigeria, les Lionnes n’arrivent pas à décrocher une victoire à Anvers (Belgique) où se joue ce tournoi. Le Sénégal s’est aussi incliné devant le pays hôte (97-66). Après un jour de repos, Aya Traore et ses coéquipières vont retrouver le parquet et affronter les Etats-Unis. Une marche très haute pour le Sénégal qui défie les septuples championnes olympiques et championne du monde en titre.

Ces dernières ont remporté tous leurs matchs. Si les Américaines ont eu plus de difficulté face à la Belgique qu’elles ont battue au buzzer (81-79), elles ont laminé le Nigeria (100-46). Déjà assurées de se qualifier aux Jeux Olympique Paris 2024 avant le début du tournoi en raison de son titre de Championne du Monde, les coéquipières de Naphessa Collier voudront certainement terminer en toute beauté. C’est-à-dire terminer à la première place du groupe avec un carton plein.

🏀 Qualification JO 2024 : 3e et dernier match des Lionnes qui défient les Etats-unis ce dimanche 🇸🇳🇺🇸 Sénégal vs USA

🕗 18h15 GMT

📺 💻📱à suivre en direct sur @wiwsport#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/8aZuSPO9aU — wiwsport (@wiwsport) February 11, 2024

