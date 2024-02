Beaucoup de joueurs sénégalais sont attendus de dimanche 11 février dans les 5 grands championnats européens avec leurs clubs respectifs. En Ligue 1 française de football, l’AS Monaco de Krépin Diatta et Ismaïl Jakobs fait face à Nice d’Aliou Baldé. En Espagne, Rayo Vallecano de Pathé Ciss se déplace à Majorque.

Comme souvent, c’est en France que les joueurs sénégalais évoluent le plus dans les 5 grands championnats. Pour ce dimanche, 11 joueurs sénégalais pourraient défendre les couleurs de leurs clubs. Éliminé récemment en Coupe de France par FC Rouen, AS Monaco (5ème, 35 pts) avec ses 2 Sénégalais se déplace au stade Allianz Riviera pour affronter Nice (2ème, 39 pts) d’Aliou Baldé. Tenus en échec (1-1) lors de la précédente journée par Le Havre, les Monégasques vont tenter de battre les Niçois et revenir à un point de Nice.

Clermont, lanterne rouge (15 pts) et ses deux portiers sénégalais, à savoir Mory Diaw et Massamba Ndiaye reçoivent Stade Brestois (3ème, 36 pts). Lors de la précédente journée, Clermont avait perdu (4-0) à Lille. Les Clermontois chercheront à créer la surprise face aux Brestois qui avaient aussi perdu (3-1) au Parc des Princes. Cette rencontre promet des étincelles, car les 2 clubs tenteront de renouer avec le succès.

Les autres rencontres de Ligue 1 auxquelles les joueurs sénégalais peuvent prendre part sont les rencontres Lorient / Stade de Reims et Le Havre / Stade Rennais. Lorient, avant-dernier de Ligue 1 (16 pts) avec ses 3 Lions, en L’occurrence de Bamba Dieng, de Formose Mendy et d’Alfred Gomis accueille Reims (8ème 30 pts). Vainqueur du FC Metz (2-1) lors de la 20ème journée, Lorient va chercher à enchaîner avec une deuxième victoire de rang face à une bonne formation de Reims, battu (3-2) à domicile par Toulouse le week-end dernier.

Pour le match opposant Le Havre à Stade Rennais, deux Sénégalais du côté havrais, à savoir Rassoul N’diaye et Aliou Thiaré peuvent disputer ce duel de la 21ème journée contre Rennes. Le Havre (11ème, 24 pts) aura la lourde tâche de batte Rennes (9ème, 28 pts).

En Liga, un seul Sénégalais pourrait participer au match de son club ce dimanche 11 février. Il s’agit du petit frère de Saliou Ciss, Pathé Ciss avec Rayo Vallecano. Battu (2-1, 23 j.) par Séville, Rayo (14ème, 24 points) oppose ce 11 février Majorque (17éme, 20 pts). Pathé Ciss et ses coéquipiers chercheront de renouer avec la victoire face Majorque qui avait lourdement perdu (4-0, 23ème j.) devant Bilbao.

En Serie A, un seul Lion est attendu ce dimanche avec son équipe. Il s’agit de Demba Seck avec Frosinone. Prêté par Torino à Frosinone (14ème, 23 pts), l’international sénégalais et son club vont défier la Fiorentina (9ème, 34 pts). Demba Seck a déjà joué 2 matchs avec le club rejoint en janvier dernier. Il aidera son club à faire la différence face à Fiorentina.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)