Chose bien rare pour être soulignée : un défenseur élu meilleur joueur en Coupe d’Afrique des Nations, comme William Troost-Ekong. Auteur de trois buts lors dans cette CAN 2023, dont une en finale face à la Côte d’Ivoire ce dimanche, le capitaine des Super Eagles a remporté le trophée du MVP de la compétition, succédant à Sadio Mané.

Il faut bien reconnaître que le joueur du PAOK Salonique a réalisé une très belle CAN, même si son équipe a fini par concéder quatre buts. Un peu au même titre que Victor Osimhen, il a été le leader de la formation d’Hugo Broos. Mais son ouverture du score en finale n’aura pas suffi puisque le Nigeria s’est incliné face au pays hôte (2-1).

🌟 William Ekong 🌟

Ladies & gentlemen, we present you the TotalEnergies 𝗠𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻! 🇳🇬

Incredible run with his nation concludes with the silver medal! 🥈 #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/c6qyxP6Em1

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024