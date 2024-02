Immortelle Côte d’Ivoire ! Menés au score, encore une fois, les Eléphants à l’image de leur compétition, ont fini par renverser le Nigeria en finale de la CAN 2023 (2-1). Une sacrée performance des Ivoiriens, revenus de nulle part avant de s’imposer dans leur tournoi.

Et de trois ! Après 1992 et 2015, la Côte d’Ivoire succède au Sénégal et a remporté la Coupe d’Afrique des Nations pour la troisième fois en retournant le Nigeria (2-1) dans une rencontre où les Super Eagles, méconnaissables, ont été surclassés. Très rapidement, les Eléphants ont affiché leur supériorité face aux Nigérians, vainqueurs d’un 1-0 face au même adversaire lors de la 2e journée de la phase de groupe, en imposant un très bon pressing pour gagner le rapport de force.

La bande à Emerse Faé, le sélectionneur nommé en pleine CAN après la débâcle face à la Guinée-Equatoriale lors du dernier match de poule, aurait pu profiter de ce départ canon pour faire la différence au tableau d’affichage, mais Simon Adingra et Sébastian Haller n’avaient pas encore totalement pris leurs marques, même s’ils se sont trouvés dès la 7e minute. Seko Fofana (14e), Max-Alain Gradel (21e) ou encore Adingra ont chauffé les gants de Stanley Nwabali. Le gardien de but nigérian a longtemps sauvé son équipe.

Troost-Ekong refroidi les supporters ivoiriens

Le Nigeria a ensuite fait en sorte de calmer les vagues ivoiriennes et, surtout, mettre un énorme coup de froid dans un stade Alassane-Ouattara totalement plein à craquer et tout en organe. Sur un corner venu de la gauche, Seri bondit au premier poteau et prolonge le ballon. Mais c’est beaucoup trop prolongé sur William Troost-Ekong, qui ouvre le score de la tête à la 38e minute de jeu. Le seul et unique tir cadré nigérian dans ce match se transforme en but mais n’a absolument pas refroidi les Ivoiriens, bien au contraire.

Après une nouvelle intervention de Nwabali sur Seko Fofana juste avant la pause, la Côte d’Ivoire a sonné la révolte après entracte. Hyper actif dans son couloir gauche, Adingra déborde et centre au ros du sol, mais le portier nigérian s’impose à nouveau (50e), quelques instants avant que Gradel ne s’écroule dans la surface nigériane suite à un contact de Sanusi, sans obtenir un penalty. Les Eléphants continuant d’appuyer sur l’accélérateur, ils ont multiplié les situations et se feront bien évidemment récompensés.

Haller se rattrape, la Côte d’Ivoire sur le toit de l’Afrique

Après un joli corner de l’homme de la finale, Simon Adingra, Franck Kessié, oublié à la retombée et au second poteau, n’a plus qu’à bien ajuster son coup de tête pour battre un Nwabali court dans son intervention (1-1, 62e). Le plus dur étant fait, la Côte d’Ivoire ne s’en contente pas. Après une rare frayeur nigériane dans la surface de Yahia Fofana (68e), les hommes d’Emerse Faé se remettent dans le droit chemin et passent tout près du 2-1 sur ce retourné acrobatique de Sébastian Haller. Un énorme ouf de soulagement des Nigérians.

Mais quelques minutes après ce coup magnifique qui passe tout juste à côté, l’attaquant du Borussia Dortmund refait surface. Cette fois-ci, pour le grand bonheur du peuple ivoirien. Intenable, Adingra, sur un délicieux centre, trouve Haller qui s’impose devant Troost-Ekong (2-1). Le Stade Alassane-Ouattara explose. Une immense joie qui efface toute la catastrophe de la phase de groupe. Revenue de nulle part, mais vraiment de nulle part, la Côte d’Ivoire accomplie son miracle et succède donc à sa première victoire, le Sénégal d’Aliou Cissé.

wiwsport.com