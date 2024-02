Le samedi des Lions dans les grands championnats s’annonce palpitant. Beaucoup de joueurs sénégalais sont attendus ce samedi avec leurs clubs respectifs. En France, Racing Club de Lens reçoit cette après-midi Strasbourg de Patrick Vieira. En Bundesliga, Bayern Munich et Bouna Sarr se déplacent au Bayer Leverkusen.

Après l’élimination des champions d’Afrique 2022 en huitièmes de finale de la CAN 2023, les protégés de Cissé sont retournés dans leurs clubs pour poursuivre la saison. Certains d’entre eux ont déjà rejoué le week-end dernier, à l’image de Gana Guèye et de Pape Matar Sarr. Mais, pour ce samedi, beaucoup d’entre eux pourraient participer avec leurs championnats respectifs.

En Ligue française de football, c’est la 21ème journée qui se joue ce week-end. RC Lens (6ème, 32 points) de Nampalys Mendy fera à Strasbourg (10ème, 25 points). Lors de la précédente journée, les Sang et Or avaient battu (1-0) FC Nantes. Mendy était dans le groupe, le Sénégalais n’avait pas pris part à cette rencontre. Il pourrait disputer son 7ème match cette saison avec Lens.

Pour le championnat d’Allemagne, à savoir la Bundesliga, Bayer Leverkusen, la seule équipe invaincue des 5 grands championnats, fera face au Bayern Munich du Sénégalais Bouna Sarr. Cette rencontre de la 21ème journée du championnat d’Allemagne est sans doute le choc de Bundesliga, car c’est le leader du championnat, Bayer Leverkusen (52 points) face à son dauphin Bayern Munich (50 points). Bouna Sarr et ses coéquipiers tenteront de battre la formation de Xabi Alonso pour lui chiper la première place de Bundesliga, mais surtout infliger la première défaite de la saison au Bayer Leverkusen.

En Premier League, 5 Sénégalais sont attendus

Pour ce samedi 10 février 2024, 5 Lions pourraient jouer avec leurs clubs. Il s’agit de Gana Guèye avec Everton, Fodé Ballo-Touré avec Fulham, de Moussa Niakhaté et de Cheikhou Kouyaté avec Nottingham et de Pape Matar Sarr avec Tottenham. Idrissa Gana et Everton affrontent Manchester City, Fulham de Ballo-Touré fait face au Bournmouth. Pour Tottenham de Papa Matar Sarr, il reçoit Brighton. La dernière rencontre de samedi en PL oppose Nottingham de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté à Newcastle à 17h30 (GMT).

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)