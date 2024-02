Le Racing Club de Lens a battu (3-1) Strasbourg en match comptant pour la 21ème journée de Ligue 1. Avec ce succès, l’équipe dirigée par Franck Haise s’éloigne de l’Olympique de Marseille et met la pression sur l’AS Monaco de Jacobs.

C’est dans une rencontre très ouverte que les Sang et Or se sont imposés face à la formation entraînée par la légende Patrick Vieira. Les Lensois ont très ouvert la marque (1-0, 16′) par l’intermédiaire de sa petite, à savoir Elye Wahi. À la demi-heure de jeu, Lens porte le score à (2-0), après une belle passe de Wahi pour David Costa (2-0, 30′). Les Strasbourgeois ont juste avant la pause et parviennent à réduire le score, suite à un but de Thomas Delaine (2-1, 43′).

En deuxième période, RC Lens fait le break en inscrivant le troisième but de la rencontre inscrit par Florian Sotoca (3-1, 58′). Avec cette victoire face à Strasbourg, RC Lens a désormais 5 points sur Marseille et il égale AS Monaco (35 points) qui joue demain face à Nice.

L’international sénégalais Nampalys Mendy n’a pas disputé la moindre minute lors de cette rencontre contre Strasbourg.

🏁 3⃣ 𝐛𝐮𝐭𝐬, 3⃣ 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬, 3⃣𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝'𝐚𝐟𝐟𝐢𝐥𝐞́𝐞 🤩 Revenus sur le terrain avec la même volonté qu'en première période, les Sang et Or soignent leur 🔟e succès de la saison en @Ligue1UberEats ! Bravo Messieurs ! 👏@RCLens 3⃣-1⃣ @RCSA#RCLRCSA pic.twitter.com/pmxabBbn88 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 10, 2024

