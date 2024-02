La RD Congo peut avoir des regrets. Dominateurs, les Léopards ont gâché plusieurs occasions pendant les 90 minutes, permettant à l’Afrique du Sud de s’imposer aux tirs au but et donc remporter la médaille de bronze de cette CAN (0-0, tab 6-5). Dur pour les Léopards mais un final mérité pour les Bafana Bafana.

Après la première en 2000, l’Afrique du Sud tient sa deuxième médaille de bronze dans son Histoire à la Coupe d’Afrique des Nations. Les joueurs d’Hugo Broos ont dû attendre la séance des tirs but pour laisser bredouille une équipe de la République Démocratique du Congo qui termine avec beaucoup de regrets puisqu’elle pouvait l’emporter pendant les 90 minutes au terme d’une rencontre paradoxale aux nombreux scénarios de cette CAN.

S’ils ont eu e ballon la plupart du temps, les Bafana Bafana n’en ont pas fait grand-chose alors que les Léopards ont fait preuve d’un criant maladresse. Direction les tirs au but après 90 minutes, puisqu’il n’y a pas de prolongation à l’occasion de la finale pour la troisième place. Chancel Mbemba et ses partenaires ont laissé en vie leurs adversaires du jour en vendangeant plusieurs occasions nettes, notamment en seconde période (0-0).

Prenant le premier tir, les Sud-africains ont d’abord échoué sur la tentative de Teboho Mokoena. Après une série de réussit de part et d’autre, Mbemba, cinquième tireur congolais, a la médaille de bronze au bout du pied, mais il bute sur Ronwen Williams. L’avantage psychologique change de camp et Williams stoppe ensuite la tentative de Meschack Elia. Voilà l’Afrique du Sud terminer sur une bonne note et remporte la médaille de bronze.

