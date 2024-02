La grande finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations sera disputée ce 11 février 2024 entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Un de ces 2 pays succèdera au Sénégal sur le trône du football africain.

Les amateurs du football africain sont en train de vivre les derniers moments de la compétition la plus prestigieuse du continent. Ce dimanche 11 février se disputera la grande finale de la CAN 2023 entre le pays hôte de la compétition, à savoir la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Ce sera une finale entre deux pays de l’Afrique de l’Ouest, donc, un derby ouest africain pour la succession du champion d’Afrique 2022, en l’occurrence du Sénégal.

Les Super Eagles à la quête d’un 4ème sacre

Cette finale promet des étincelles, car les 2 finalistes ont montré un niveau de jeu incroyable depuis le début des joutes pour le Nigeria et la Côte d’Ivoire depuis l’entame des éliminatoires directes. Le Nigeria a atteint la finale en battant en demi-finale une bonne formation sud-africaine (1-1, tab 4-2). Avant la rencontre des demi-finales, Osimhen et ses coéquipiers avaient écarté (2-0) le Cameroun en huitième de finale ; quelques jours plus tard, le champion d’Afrique 2013 a éliminé en quart de finale l’Angola (1-0). En cas de sacre des Nigérians le soir du 11 février, ce sera leur quatrième sacre en Coupe d’Afrique, après ceux de 1980, 1994 et 2013.

Les Éléphants visent le 3ème sacre

Pour les protégés d’Emerse Faé, ils étaient presque éliminés de leur CAN, mais grâce au succès du Maroc (1-0) face à la Zambie lors de la 3ème journée du groupe F, les Ivoiriens ont atteint les huitièmes de finale comme l’un des meilleurs 3èmes. Après cette qualification miraculeuse, les Éléphants n’ont plus refait de faux pas. Mieux, la Côte d’Ivoire élimine le tenant du titre Sénégal en huitième de finale (1-1, tab (5-4). En quart de finale, Emerse Faé et ses poulains écartent le Mali (2-1), quelques jours plus tard (mercredi 7 février), les Éléphants s’offrent les Léopards (1-0) en demi-finale.

Si la Côte d’Ivoire parvient à remporter cette 34ème édition de la CAN qu’elle organise, ce sera la 3ème fois que le pays de Didier Drogba soulève le beau trophée de la Coupe d’Afrique des nations. Les deux CAN que les Éléphants ont remportés, c’étaient en 1992 au Sénégal et en 2015 en Guinée équatoriale.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)