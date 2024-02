L’équipe nationale du Sénégal effectuera sa deuxième sortie ce vendredi lors du tournoi de qualification olympique qui a démarré hier à Anvers.

Les Lionnes ont enregistré une défaite hier. Elles ont été battu par le Nigeria (72-65). Alors qu’elles semblaient maitriser la partie à la pause, elles se sont relâchées à la fin laissant les D’Tigresses remporter ce match crucial pour la qualification.

Avec 11 points et 7 rebonds en 19 minutes jouées hier, Ndioma Kane dite Didi a tenté d’expliquer la défaite. « On a bien préparé le match contre le Nigeria. On a dominé le match presque du premier quart temps au dernier. C’est dans les trois dernières minutes qu’on a lâchées mais mentalement, nous sommes là ».

Le Sénégal va enchainer un second match ce vendredi à 19h45 en défiant le pays hôte du tournoi, la Belgique. Pour l’ancienne joueuse d’ISEG, l’objectif est clair. « Nous voulons gagner pour se qualifier. Donc, on reste concentré sur cela ».

Même son de cloche chez sa coéquipière Mathilde Aicha Diop qui n’a pas pris part au premier match des Lionnes. Au micro de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB), l’ailière aborde l’état d’esprit collectif et ce désir de faire mieux devant ces grandes équipes de basket. « L’état d’esprit est bon malgré la défaite d’hier qui a fait du mal à tout le monde. Mais on essaie d’avancer et de se concentrer sur le match du jour. Et de respecter les consignes et le plan de jeu. Essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour optimiser nos chances de gagner… Il faut continuer à se battre, on représente le Sénégal. Il reste deux matchs, bien évidemment, on n’est pas les favoris. Mais on va se donner à fond pour espérer un résultat positif ».

Le Sénégal jouera la Belgique ce soir à 19h45.

TQO – Battues par les Championnes d’Afrique, les Lionnes affrontent les Championnes d’Europe ce soir ! #wiwsport pic.twitter.com/ky0fCw5dBd — wiwsport (@wiwsport) February 9, 2024

