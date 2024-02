Amiens SC a officiellement confirmé le départ d’Amadou Ciss, l’attaquant sénégalais, à travers une annonce sur ses plateformes de médias sociaux. À seulement 24 ans, l’ailier s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière en signant avec Adanaspor, club évoluant en deuxième division turque. Son contrat avec le club turc s’étendra jusqu’en 2025.

Adanaspor, actuellement positionné à la 15e place du championnat avec 20 points accumulés après 21 rencontres, se renforce avec l’arrivée de l’attaquant l’international sénégalais qui a notamment participé à la CAN U20 et à la Coupe du Monde de cette catégorie en 2019. Bien que sa présence sur le terrain ait été limitée à huit apparitions cette saison avec Amiens SC, Amadou Ciss envisage avec enthousiasme cette nouvelle opportunité.

Le parcours d’Amadou Ciss à Amiens a débuté à l’été 2020, après son transfert en provenance du Fortuna Sittard. Durant son séjour, le joueur sénégalais a disputé 42 matchs avec l’ASC, contribuant avec 3 buts et 2 passes décisives. Natif de Guediawaye, le joueur sénégalais a évolué au Teungueth avant de quitter le Sénégal en 2018 pour rejoindre le Pau FC. Son parcours l’a conduit à des expériences avec Fortuna Sittard, Amiens SC, AEL Limassol, et Adanaspor, où il a été prêté par Amiens en 2022. Il effectue ainsi un retour à Adanaspor, club qu’il connaît bien, ayant disputé 15 matchs et marqué 5 buts lors de son précédent passage.

Amadou Ciss Adanaspor'umuzda ! Kulübümüz, Fransa 2. Lig takımı Amiens forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Amadou Ciss ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/OsPZ0dGhRi — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) February 8, 2024

wiwsport.com