Avant la séance de tirs au but face à Bristol City ce mercredi, le défenseur sénégalais s’est rappelé de son échec faxe à la Côte d’Ivoire mais a tenu à rassurer.

Le paradoxe Moussa Niakhate. Le défenseur central international sénégalais n’a pas eu le temps de gamberger. Un peu plus d’une semaine après avoir manqué un tir au but en huitièmes de finale de la CAN 2023 devant la Côte d’Ivoire, le joueur de Nottingham Forest s’est confronté face au même exercice en club, ce mercredi contre Bristol City, à l’occasion du quatrième tour de la FA Cup.

« Il m’a dit que ce qui s’est passé à la CAN ne se reproduirait plus »

Alors que les Reds n’ont pu réussir à s’imposer au bout des prolongations, la qualification de Forest pour les huitièmes de finale s’est jouée depuis le point de penalty. On aurait donc pu imaginer l’ancien capitaine de Mayence hors course pour les tirs au but après son échec face aux Éléphants. Mais ce dernier a bien tenu le coup et à transformer sa tentative. Il avait bien avant rassuré son entraîneur.

« Nous avons préparé très soigneusement les penaltys mardi, confie le technicien portugais de Forest, Nuno Espírito Santo. Nous le faisons toujours, parce que nous savons que cela pouvait arriver. Nous avons pris la décision en fonction de la manière dont ils (les joueurs) s’entraînaient. Moussa Niakhate ? Il m’a dit que ce qui s’est passé à la CAN avec son penalty manqué pour le Sénégal ne se reproduirait plus, alors je lui fais confiance. »

wiwsport.com