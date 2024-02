Les liens ne semblent pas être au beau fixe entre Pape Gueye et l’Olympique de Marseille. Alors que le Sénégalais est présentement écarté du groupe de performance, nous apprenons ce mercredi que Gueye n’est pas inscrit dans la liste UEFA du club phocéen, a-t-on appris de Foot Mercato.

Gennaro Gattuso a effectué des choix forts concernant la mise à jour de son groupe pour l’UEFA. En effet, alors que trois ajouts sont autorisés cet hiver, le milieu de terrain qui revient de la sélection nationale en étant au cœur d’une guerre froide entre le club phocéen et lui. Le champion d’Afrique ne figure pas parmi les joueurs retenus par le technicien italien pour la deuxième partie de la saison européenne.

Une situation et un choix qui confirment la tendance dans le vestiaire marseillais. Pape Gueye sera libre le 30 juin prochain et selon les dires du Président Longoria, il aurait servi un silence aux deux propositions faites par le club pour une prolongation. Du coup, la direction phocéenne pousserait le Sénégalais à se positionner et à « respecter le club ». De son côté, Pape Gueye ne s’est toujours pas prononcé sur le sujet alors que les convoitises se multiplient autour de lui.

wiwsport.com