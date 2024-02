La ligue 1 sénégalaise de Football a terminé la phase aller du championnat, le mardi 30 janvier dernier, avec la dernière rencontre de la 13ème journée entre Linguère et Jaraaf, remportée (2-1) par les Médinois. Pour cette première partie de la saison, on note l’absence de celui qui avait permis à Jaraaf de soulever sa 16ème Coupe du Sénégal de l’histoire, à savoir le défenseur Mouhamed Wellé. Pourtant, Wellé est encore dans l’effectif de Jaraaf.

Lors de la finale de la Coupe du Sénégal 2023, face au Stade de Mbour le 27 août dernier au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Mouhamed Wellé avait mis tout le monde d’accord en cliquant un doublé face aux Mbourois (2-1). Depuis ce fameux doublé, le héros, de cette finale, n’a plus revêtu le maillot de Jaraaf.

Zéro minute disputée sur 1170 possibles en phase aller de ligue 1

Pour cette saison 2023/2024, le numéro 20 du club le titré du Sénégal n’a pas encore joué sous les commandes de Malick Daf. En 13 matchs de Ligue 1, Mouhamed Wellé n’a été convoqué qu’une seule fois et c’était lors de la première journée contre Guédiawaye FC (1-1).

Pour les 12 autres matchs, il ne faisait même pas partie des 18 joueurs retenus par l’ancien entraîneur de l’Équipe Nationale du Sénégal U17. Tout porte à croire que le binôme de Mélo Ndiaye lors de la finale de la Coupe du Sénégal ne fait pas partie du plan de jeu de Malick Daf.

Mais Wellé croit encore que tout peut changer un jour. «J’avoue que c’est vraiment difficile ce que je suis en train de vivre actuellement dans mon club de cœur. Mais c’est le football et j’accepte la situation telle qu’elle est tout en croyant que tout peut changer un jour. Je ne vais pas vous le cacher, c’est dur ce que je suis en train de traverser en ce moment, car le rêve de tous les joueurs est de jouer pour son club», déclare Mouhamed Wellé.

« Je n’ai aucun problème avec coach Malick Daf »

Certains amateurs du football local sont ceux qui pensent qu’il pourrait y avoir un problème entre Wellé et Daf, mais le joueur informe qu’il n’y a aucun problème entre eux. «Malick Daf est un coach professionnel, je n’ai aucun problème avec lui. C’est lui l’entraîneur, moi, je suis un joueur comme le reste de l’effectif et je respecte ses choix. C’est vrai que je souhaite jouer comme mes coéquipiers, mais le plus important, c’est le Jaraaf», estime le défenseur des Médinois.

Avant de poursuivre. «Avec Youssouph Dabo, j’ai vécu une situation similaire, donc je sais ce que cela fait dans mon cœur, c’est coach Abdou Guèye qui m’a donné la chance de prendre du plaisir avec mon club de cœur», rappelle Mouhamed Wellé.

wiwsport (avec François Fara BAGNOUNCOUME)