Avant même la phase à élimination directe, Emilio Nsue s’est détaché dans la course au titre de meilleur buteur de la CAN 2023. Mais alors que les demi-finalistes de la compétition se profilent, l’Equato-guinéen pourrait bien être détrôné par un des joueurs des équipes encore en lice.

Qui succédera à Vincent Aboubakar ? La question peut encore se poser mais le moins que l’on puisse dire, à ce stade de la compétition, c’est qu’il sera quasi impossible de faire mieux (ou autant) que l’attaquant camerounais qui avait inscrit la bagatelle de huit buts en 2022. D’ailleurs, à quatre matchs de la fin de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, la course pour le titre de meilleur buteur de la compétition n’est plus si ouverte que ça et pourrait même revenir à un joueur qui a quitté la compétition.

Auteur d’une phase de groupes époustouflante, durant laquelle il a marqué cinq buts, dont un triplé face à la Guinée-Bissau, l’attaquant de la Guinée-Equatoriale Emilio Nsue domine toujours le classement. Et avec cette belle marge, le joueur du CFIntercity peut encore se voir octroyer le trophée de meilleur buteur de cette CAN, lui qui a été éliminé avec le Nzalang Nacional en huitièmes de finale. Mais attention à Nsue : Ademola Lookman n’est pas si loin que ça et est toujours en vie avec la sélection du Nigeria.

La phase à élimination directe réussie plutot bien à l’ailier de l’Atalanta Bergame. Après son doublé en huitièmes de finale face au Cameroun, Lookman avait été l’unique buteur des Super Eagles face à l’Angola, en quarts de finale. Avec trois buts, il est donc à deux unités d’Emilio Nsue, qui ne peut plus être rejoint par Gelson Dala et Mostafa Mohamed, eux qui comptent 4 réalisations. Avec deux buts aussi, Yoanne Wissa et Themba Zwane tenteront de se rapprocher du meilleur buteur, à partir des demi-finales.

Le classement des buteurs de la CAN 2023 avant les demi-finales

1 – Emilio Nsue : 5 buts

2 – Gelson Dala, Mostafa Mohamed : 4 buts

3 – Ademola Lookman, Bertrand Traoré, Lassine, Sinayoko, Baghdad Bounedjah, Mabululu, Mohamed Bayo : 3 buts

4 – Lamine Camara, Habib Diallo, Yoanne Wissa, Themba Zwane, Ryan Mendes, Mohammed Kudus, Jordan Ayew : 2 buts

