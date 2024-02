La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient actuellement en Côte d’Ivoire est en train de vivre ses derniers jours en terre ivoirienne. Ce mercredi 7 février 2024, les quatre nations qualifiées pour les demi-finales chercheront à se qualifier pour la grande finale de la CAN 2023.

Les passionnés du football africain sont en train de vivre les derniers instants de la plus prestigieuse des compétitions africaines, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Débutée le 13 janvier dernier avec 24 nations au départ, seuls 4 pays peuvent encore prétendre au sacre le soir du 11 février 2023 à Abidjan. Il s’agit du pays hôte de la compétition, à savoir la Côte d’Ivoire de Simon Adingra, de la République démocratique du Congo de Cédric Bakambu, du Nigeria d’Ademola Lookman et de l’Afrique du Sud de Ronwen Williams.

Nigeria / Afrique du Sud pour le premier ticket de la finale

Le premier finaliste de la CAN 2023 sera connu après le match qui opposera les Super Eagles du Nigeria et le Bafana Bafana de l’Afrique du Sud, à 17h00 (GMT). Avec seulement un but encaissé depuis le début de la compétition, Ola Aina et ses coéquipiers vont tenter de s’offrir l’Afrique du Sud de Ronwen Williams, héros de quart face au Cap-Vert (0-0, tab 2-1) avec 4 arrêts aux tirs au but. Sorti sur blessure lors de la rencontre des quarts de finale face à l’Angola, Victor Osimhen pourrait manquer la demi-finale. En tout cas, le joueur de Naples n’a pas voyagé ensemble avec le groupe pour Abidjan. Mais les champions d’Afrique 2013 pourront compter sur Lookman auteur de 3 buts dans cette CAN dont un contre l’Angola en quart de finale.

Côte d’Ivoire / RD Congo pour compléter l’affiche de l finale

Pour la deuxième demi-finale, à savoir, le match de 20h00 mettra aux prises les Éléphants contre les Léopards. La rencontre promet des étincelles, car les deux nations ont presque le même style, jeu rapide, intensité, mais surtout, elles jouaient souvent avec un bloc haut depuis le début des phases éliminatoires directes. Après avoir éliminé ses deux voisins (Sénégal et Mali), la Côte d’Ivoire va tenter de rester sur sa lancée et se qualifier à la finale de sa Coupe d’Afrique des Nations. Pour ce match, les Éléphants seront privés d’Oumar Diakité et d’Odilon Kossounou tous exposés face au Mali. Serge Aurier non plus ne sera pas de la partie, car il a été averti lors des deux dernières sorties des Éléphants. Donc, ce duel ne sera pas facile, parce que Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont les armes qu’il faut pour rivaliser les protégés d’Emerse Faé devant leur public.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)