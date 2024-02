Il y a deux ans, jour pour jour, le Sénégal décrochait une première étoile au Cameroun, après sa victoire contre l’Egypte aux tirs au but (0-0, 4-2 tab). Deux ans plus tard, jour pour jour, l’anniversaire ne se célèbre pas au mieux.

Impossible de ne pas s’en rappeler. Impossible ! Sous les nuages radieux du Stade d’Olembe, à Yaoundé, l’Equipe Nationale du Sénégal devenait, il y a deux ans, jour pour jour, championne d’Afrique, en dominant le recordman de la compétition, l’Egypte, au terme d’une stressante séance des tirs au but. Retour sur une soirée historique pour le sport sénégalais, qui, disons-le comme ça, a engendré beaucoup plus de réussite, avant un immense retour sur terre.

Ce 6 février 2022, le Sénégal se réveille stressé. Va-t-il enfin mettre fin à sa disette depuis son Indépendance, et essuyer, en quelque sorte, les larmes de 2002 et 2006, quand il a failli, de très peu, toucher au but ? Les pièges cap-verdien, équato-guinéen et burkinabé tranquillement évités durant la phase à élimination directe, les Lions s’avancent en favoris face à l’éternelle équipe à battre, l’Egypte, qui, fidèle à elle, venait de réaliser un parcours pour le moins original.

L’étoile sur le maillot, les célébrations s’enchaînent

À 20 heures (19 heures à Dakar), les principaux acteurs sont confiants, tout en se méfiant des uns des autres sur la pelouse du Stade d’Olembé. La chevauchée de Saliou Ciss, le tacle de Mohamed Abdelmonen, le point de penalty désigné par Victor Gomes, l’arrêt de classe de Gabaski devant Sadio Mané… Ce dernier peut prendre sa revanche et envoyer au fond des filets son tir au but… Les Lions sont sur le toit de l’Afrique, le Sénégal chavire d’un immense bonheur.

Tandis que la bande à Aliou Cissé porte en triomphe son sélectionneur, devenu le tout premier de l’Histoire à avoir offert ce trophée tant convoité à son pays, les Sénégalais envahissent les rues, dans les quatre coins du pays de la Terranga. Après quoi ? Le Sénégal ne pouvait pas rêver d’une meilleure affiche post-CAN 2021 pour fêter son premier titre. Le Stade Abdoulaye-Wade est envahi, le 29 mars 2022, les Pharaons sont encore battus aux tirs au but, cette fois-ci pour une qualification à la Coupe du Monde au Qatar.

Puis l’immense retour sur terre

Les Lions ont donc fêté ce sacre comme il se doit. Puis ont ouvert la voie à d’autres triomphes. Sur la scène continentale, le Sénégal rafle tout au niveau du football : Beach Soccer, enfin ce n’est pas nouveau, Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie U20 et U20… Mais à ce jour de son second anniversaire, le premier «enfant» devra encore attendre pour espérer avoir un petit frère. Car l’étoile a perdu de son éclat.

Armée jusqu’aux dents pour conserver leur titre, la bande à Kalidou Koulibaly, après un parcours historique au premier tour, a vécu une énorme désillusion en se faisant éliminer dès les huitièmes de finale en Côte d’Ivoire… par la Côte d’Ivoire, il y a un peu plus d’une semaine. Et il ne reste plus qu’aux joueurs d’Aliou Cissé de se poser devant le petit écran, dimanche 11 février 2024, pour découvrir leurs successeurs, entre la Côte d’Ivoire, encore elle, la RD Congo, le Nigeria ou l’Afrique du Sud.

Pour 2022, l’épopée est déjà loin derrière. Et après le revers douloureux de Yamoussoukro, de la part de cette équipe qui semblait pourtant beaucoup mieux prête et préparée que celle au Cameroun, beaucoup de questions se posent concernant l’avenir de certains acteurs. À commencer par celui du sélectionneur Aliou Cissé, le héros de Yaoundé devenu, pour certains, zéro à Yakro. Une base de la sélection dira-t-elle aussi adieux bientôt ? Réponse dans les prochaines semaines. Peut-être pas plus tard qu’en mars.

