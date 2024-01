La première partie du championnat sénégalais a été notamment marquée par les bonnes performances des attaquants qui ont brillé sur le devant de la scène. En tête du classement des meilleurs buteurs, l’attaquant redoutable de Teungueth, Mbaye Jacques Ndiaye, a été un véritable atout offensif, démontrant une finition clinique devant le but.

Avec ses performances exceptionnelles, il a propulsé Teungueth au sommet du classement. Cependant, il a décidé de rejoindre la deuxième division polonaise. Cette situation ouvre une opportunité pour d’autres joueurs de prendre la tête du classement des buteurs. Actuellement en deuxième position, Souleymane Coly de l’US Ouakam compte cinq buts à son actif, suivi de près par Ameth Niang du Jaraaf de Dakar, également auteur de cinq réalisations importantes pour son équipe.

Le quatrième rang est occupé par l’attaquant de Diambars, Mamadou Alpha Ndiaye, avec quatre buts à son actif. Il partage ce groupe sélect avec d’autres talents du championnat, notamment Demba Ba (AS Pikine), Ibrahima Faye (Sonacos), Mame Alassane Niang (Diambars), Andoulie Kassama (Guédiawaye FC), Mamadou Diop (US Gorée), et Mame Saer Gueye (Stade de Mbour), qui ont également enregistré quatre réalisations chacun.

Mbaye Jacques Ndiaye (Teungueth) 8 buts Souleymane Coly (US Ouakam) 5 buts Ameth Niang (Jaraaf) 5 buts Mamadou Alpha Ndiaye (Diambars), Demba Ba (AS Pikine), Ibrahima Faye (Sonacos), Mame Alassane Niang (Diambars), Andoulie Kassama (Guediawaye FC), Mamadou Diop (US Gorée), Mame Saer Gueye (Stade de Mbour) 4 buts

