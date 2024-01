En se faisant battre par le Côte d’Ivoire en 8èmes de finale de la CAN 2023, les Lions ne pourront pas toucher les primes revalorisées pour cette édition.

Le Sénégal passe à côté des primes revalorisées par la Confédération africaine de Football (CAF) pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 qui se déroulent actuellement en Côte d’Ivoire (du 13 janvier au 11 février 2024).

L’instance continentale a révélé en décembre les primes réservées aux équipes qui atteindront le Top 8 jusqu’au vainqueur. Le pays, qui va soulever le trophée de la 34ème édition, va recevoir une prime de 7 millions de dollars américains, soit environ 4.2 milliards FCFA.

L’autre finaliste recevra 4 millions USD, soit 2.4 milliards FCFA. Les deux ‘autres demi-finalistes recevront chacun 2.5 millions USD (1.5 milliard FCFA) et les quarts de finalistes 1.3 million USD (779 millions FCFA).

Selon le président de la CAF, Patrice Motsepe, les dotations ont connu une vraie hausse. «Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la CAN à 7 000 000 USD, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à la CAN précédente. Je suis convaincu qu’une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration», avait exprimé le Sud-Africain.

Stades