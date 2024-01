Eliminé ce lundi en huitième de finale de la 34e édition de la CAN 2023 par la Côte d’Ivoire, à la séance des tirs au but (5-4, 1-1 après prolongations), le Sénégal, n’a pas pu éviter le syndrome du Nigéria en 2022, après trois victoires en phases de poules et ne pourra pas non plus réaliser le doublé.