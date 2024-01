La première phase de la Ligue 1 sénégalaise a pris fin avec la 13e journée, offrant un aperçu captivant des performances des équipes. En particulier, le Jaraaf de Dakar se distingue par sa puissance offensive, tandis que Teungueth FC domine grâce à sa solidité défensive. Avec ces deux équipes en tête, la deuxième moitié de la saison s’annonce pleine de promesses.

Le Top 5 du classement

Le Jaraaf de Dakar a brillamment conclu la première moitié du championnat de Ligue 1 avec une victoire décisive de 2-1 contre la Linguere de Saint-Louis lors de la 13e journée. Cette performance impressionnante a catapulté les Jarafmans au sommet du classement, faisant d’eux les champions à mi-parcours avec un total impressionnant de 23 points et aucune défaite concédée jusqu’à présent. Teugueuth se positionne en deuxième place du classement avec 22 points, suivie de près par l’AS Pikine et l’US Gorée, qui partagent le même nombre de points, soit 21 points chacun. Cependant, l’AS Pikine prend l’avantage grâce à une différence de buts supérieure (+3) par rapport à l’US Gorée (+2). Dakar Sacré Cœur est à la 5e position. Ce résultat souligne la compétitivité intense de la Ligue 1 cette saison, promettant une deuxième moitié de championnat pleine de suspense et d’excitation. Les fans peuvent s’attendre à des rencontres palpitantes, alors que les équipes s’affronteront pour déterminer le champion final de la saison.

Le Jaraaf plus prolifique, la Linguère moins inspirée

Au sommet du classement à mi-parcours, le Jaraaf de Dakar demeure la meilleure équipe. Dirigée par l’expérimenté Malick DAF, elle a remporté sa dernière victoire lors de la 13e journée contre l’ASC Linguère de Saint-Louis. Le club le plus titré du Sénégal s’est illustré offensivement avec 16 buts, faisant de lui la meilleure attaque de la première moitié du championnat. Teungueth et Diambars les suivent de près avec 14 réalisations chacun. Notons que 60% des buts de la formation de Rufisque ont été marqués par l’actuel meilleur buteur du championnat, Mbaye Jacques, qui manquera au Teungueth lors de la deuxième manche de la saison, ayant décidé de poursuivre sa carrière en Pologne. Ensuite, viennent le Casa Sports et Ouakam qui totalisent 12 buts respectivement. En revanche, la Linguère a enregistré le plus petit nombre de buts, avec seulement 7 réalisations. Les deux derniers du classement, Stade de Mbour et Jamono Fatick, les suivent de près avec 8 buts inscrits chacun. Promus : US Ouakam résiste, Jamono Fatick en difficulté

L’US Ouakam, après cinq ans d’absence en Ligue 1, a réussi à s’imposer comme une équipe solide et compétitive. Actuellement à la 7e place avec 16 points, à seulement 7 points du leader, le club dirigé par Moustapha Seck affiche une résistance encourageante. L’équipe des Rouge-Blanc produit un football de qualité et peut raisonnablement nourrir l’ambition de viser le titre de champion en fin de saison. Pour Jamono Fatick, le défi est différent. Premier club de la région de Fatick à accéder à la première division sénégalaise, l’équipe a du mal à s’adapter au niveau supérieur. Actuellement en queue de classement avec seulement 10 points, le maintien devient le principal objectif. Depuis novembre 2023, Jamono Fatick lutte pour obtenir des résultats positifs et doit rapidement inverser la tendance pour éviter la relégation en fin de saison. Notons que leur deuxième victoire a été enregistrée sur tapis vert face à Génération Foot.

Génération Foot, une championne en reconstruction

Génération Foot, couronnée lors du dernier championnat sénégalais, a dû faire face à un défi de taille cet été avec le départ massif de presque 95 % de ses joueurs clés qui ont contribué au titre de Ligue 1. Cette vaste migration a contraint l’entraîneur, Balla Djiba, à se tourner vers les jeunes talents de l’académie pour maintenir la dynamique. Cependant, l’intégration de ces nouveaux visages semble avoir du mal à porter ses fruits jusqu’à présent. Avec seulement trois victoires en 13 journées et un goal average de (-9), le plus élevé du classement, les performances actuelles ne sont pas à la hauteur des standards attendus d’une équipe championne en titre. Actuellement classée à la 11e position avec 13 points, Génération Foot se trouve à trois points seulement de la lanterne rouge, Jamono Fatick, qui compte 10 points. Malgré ces difficultés, il est important de rappeler que l’année précédente, à ce même stade de la compétition, Génération Foot était confrontée à des problèmes similaires. Cependant, l’équipe avait réussi à renverser la situation avant d’entamer un sprint victorieux de 9 matchs, lui permettant de décrocher le titre de champion. Cette saison, la défense de leur statut de champion du Sénégal reste donc possible.

Le meilleur buteur en exil, une place à prendre

La première partie du championnat sénégalais a été notamment marquée par les bonnes performances des attaquants qui ont brillé sur le devant de la scène. En tête du classement des meilleurs buteurs, l’attaquant redoutable de Teungueth, Mbaye Jacque Ndiaye, a été un véritable atout offensif, démontrant une finition clinique devant le but. Avec ses performances exceptionnelles, il a propulsé Teungueth au sommet du classement. Cependant, il a décidé de rejoindre la deuxième division polonaise. Cette situation ouvre une opportunité pour d’autres joueurs de prendre la tête du classement des buteurs. Actuellement en deuxième position, Souleymane Coly de l’US Ouakam compte cinq buts à son actif, suivi de près par Ameth Niang du Jaraaf de Dakar, également auteur de cinq réalisations importantes pour son équipe. Le quatrième rang est occupé par l’attaquant de Diambars, Mamadou Alpha Ndiaye, avec quatre buts à son actif. Il partage ce groupe sélect avec d’autres talents du championnat, notamment Demba Ba (AS Pikine), Ibrahima Faye (Sonacos), Mame Alassane Niang (Diambars), Andoulie Kassama (Guédiawaye FC), Mamadou Diop (US Gorée), et Mame Saer Gueye (Stade de Mbour), qui ont également enregistré quatre réalisations chacun.

Mbaye Jacque Ndiaye (Teungueth) 8 buts Souleymane Coly (US Ouakam) 5 buts Ameth Niang (Jaraaf) 5 buts Mamadou Alpha Ndiaye (Diambars), Demba Ba (AS Pikine), Ibrahima Faye (Sonacos), Mame Alassane Niang (Diambars), Andoulie Kassama (Guediawaye FC), Mamadou Diop (US Gorée), Mame Saer Gueye (Stade de Mbour) 4 buts

