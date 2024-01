Sokola Lancut a annoncé ce mercredi le départ de son joueur, Biram Faye. D’un commun accord avec l’équipe polonaise, il a été décidé que le joueur sénégalais international quitterait le club.

Biram Faye n’est plus un joueur de Sokol Lancut ! Wiwsport a appris via un communiqué du club polonais, ce mercredi que le basketteur sénégalais quittera les Jaune et Noir pour des raisons personnelles évoquées dans le même communiqué. « Nous vous informons que Biram Faye et le club Domelo Muszynianka Chain Falcon ont pris une décision commune et triste de se séparer après l’accord des parties. Cette décision a été prise pour des raisons familiales citées par Biram, qui nécessitent son attention immédiate et pleine », lit-on via le communiqué.

Un des joueurs majeurs du club polonais depuis son arrivée l’été dernier, le géant basketteur sénégalais (23 ans) a été déterminant dans l’effectif des Jaune et Noir. « Nous tenons à remercier Biram pour son dévouement et son travail acharné pendant son séjour dans notre club. Il était un membre précieux de notre famille jaune et noir et sa présence nous manquera. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets et nous avons hâte de revoir ses blocs et ses dunks sur les pistes de danse européennes ! », ajoute le club polonais dans son communiqué.

