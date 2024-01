À cinq jours de son combat contre Zarco, Niang bu Ndaw a tenu son Open press ce mardi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Il a ainsi répond aux différentes questions des journalistes.

Affronter Zarco n’est-il pas un gros risque si l’on sait qu’il est une bête noire pour les espoirs de l’arène ?

J’ai bien préparé le combat avec tout mon staff. Je suis sûr de pouvoir battre même d’autres lutteurs plus forts que Zarco. Le jour J, il saura que je ne suis pas de la même trempe que les lutteurs qu’il a battu. Il fera face à un lutteur qui donne tout pour la victoire et qui est très bien entouré par ses aînés.

Qu’est qui vous différencie de Diène Kairé qui est la dernière victime de Zarco ?

Beaucoup de choses ! Déjà on n’a pas la même taille mais on n’a pas aussi les mêmes qualités et techniques de lutte. J’ai des qualités encore insoupçonnées par le grand public et mon objectif et de les démontrer. C’est vrai que Zarco a battu beaucoup d’espoirs mais moi je suis un travailleur acharné. C’est pourquoi je crois fermement à la victoire devant Zarco. Je n’ai pas accepté de l’affronter pour ensuite perdre ou bien faire un match nul. Je ne vois que la victoire.

Beaucoup vous voient perdant face à Zarco. Quel effet cela vous fait?

C’est ce que je veux d’ailleurs. Je ne veux pas être considéré comme le favori mais le jour J je surprendrai plus d’un. L’adversaire que j’ai battu dernièrement (Bour Sine [Ndlr]) est pour moi meilleur que Zarco qui est plutôt un « showman ». Je lui demande seulement de ne pas reculer le jour J. S’il le fait il saura que je n’ai pas peur de lui (…) Je me suis préparé sur tous les plans et je ne n’attends que le jour J pour dérouler. Je suis le champion du futur et je ne vois pas le danger que constitue Zarco.

Comment Niang bu Ndaw compte réussir le pari de la mobilisation ?

J’en profite pour lancer un appel à toutes les autorités de Guédiawaye pour qu’elles viennent me soutenir (…) Je veux devenir roi des arènes et je sais qu’une victoire dimanche me rapprochera encore plus de cet objectif. J’appelle mes supporters à ne pas attendre les autorités. Je leur donnerai personnellement 20 blocs de billets pour qu’ils puissent venir en masse au stade.

