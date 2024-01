Le milieu de terrain Idrissa Gueye a tenté d’expliquer l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de CAN face à la Côte d’Ivoire (5-4 aux tirs au but).

« Je ne sais pas comment expliquer cette défaite. On a bien respecté les consignes du coach pendant quinze minutes et après on a commencé à reculer. Une fois qu’on a marqué on a arrêté de jouer. Peut être que c’est dûe à l’atmosphère du match, l’enjeu du match ou bien la pression. Je ne sais pas. Maintenant on a perdu c’est comme ça il faut relever la tête et remercier le bon Dieu qui nous a permis d’arriver jusque là. On faisait face à une équipe de Côte d’Ivoire, blessée et qui voulait se racheter devant son public. Aujourd’hui Allah leur a donné la victoire, il faut accepter, rentrer tranquillement chez nous et se reposer »

