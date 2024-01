Le défenseur de Nottingham Forest s’est exprimé sur le réseau social Twitter après cette défaite. Il se dit « désolé » pour le penalty raté.

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire, à égalité au terme de la prolongation (1-1), ont du se départager lors d’une séance de tir aux but en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. 5 à 4 pour les Eléphants. Les champions d’Afrique sortants, devant pendant plusieurs minutes dans cette rencontre, ont cru filer vers la victoire mais les Ivoiriens sont revenus à la marque à la 86e minute. Lors de cette séance fatidique, Moussa Niakhaté, troisième tireur côté sénégalais, a vu sa tentative repousser par le poteau de Yahia Fofana.

Quelques heures après cette désillusion, le défenseur central de Nottingham Forest s’est exprimé sur le réseau social Twitter, via un message très émouvant. « Désolé, écrit celui qui a pourtant réalisé un superbe match dans l’ensemble. Je suis conscient que ce penalty manqué a conduit à notre élimination de cette CAN23. Ça a brisé le rêve de mes coéquipiers, de ce staff et des millions de supporters de cette Equipe Nationale. Vous ne méritez pas ça. Ce groupe avait la qualité et l’objectif de rentrer avec la coupe à Dakar. J’en suis conscient et j’en prend la responsabilité. Ça va être dur à avaler pour moi et je sais que j’oublierai jamais. »

Dans son message, Niakhaté salut quand même le soutien des supporters. « Ce sentiment de culpabilité personne ne pourra me l’enlever ni même ma famille ni même ce groupe malgré leur soutien infaillible. Mais quand je vois vos messages… je réalise encore plus la chance que j’ai d’être sénégalais, Alhamdulilah. Et d’évoluer dans cette Équipe Nationale. Sincèrement j’ai pas de mots pour vous. Mon seul but à partir d’aujourd’hui sera de me rattraper et de vous rendre l’amour que vous me témoignez en vous offrant un titre à l’avenir Je vous en dois une ! » Un très beau message à la hauteur des performances du joueur dans sa première CAN.

