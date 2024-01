L’élimination du Cameroun en huitièmes de finale de la CAN ne sera pas sans conséquence pour Rigobert Song. Le sélectionneur des Lions Indomptables devrait être démis de ses fonctions à la fin de contrat en février.

Après le nouveau fiasco en Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun va devoir tout recommencer à zéro et peut être tourner la page Rigobert Song. L’ancien capitaine des Lions indomptables est pointé du doigt par beaucoup comme le principal responsable de l’élimination du Cameroun en huitièmes de finale de la CAN. Avec une équipe méconnaissable et inoffensive, les camerounais n’ont pas fait le poids devant les Super Eagles du Nigeria(2-0).

Ainsi, selon Cfootcameroun, Rigobert Song sera bientôt remercié par la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) qui compte se séparer de lui à la fin de son contrat le 29 février 2024. Nommé à la tête de la sélection en février 2022 par le Président de la Fecafoot Samuel Eto’o, l’ancien défenseur n’a pas vraiment réussi à révéler le défi de remettre le Cameroun sur le droit chemin.Même s’il est est parvenu à qualifier Les Lions indomptables en Coupe du monde en éliminant du justesse l’Algérie, le successeur d’Antonio Conceição ne réussira pas à sortir son équipe de la phase de groupes au Qatar.

Aujourd’hui encore, cette élimination « précoce » en Côte d’Ivoire vient une nouvelle fois confirmer les mauvaises résultats du sélectionneur de 47 ans qui affiche seulement 6 victoires en 23 matchs à la tête de l’équipe nationale du Cameroun.

🔴 INFO CFOOT : RIGOBERT SONG NE SERA PLUS SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN 🇨🇲 pic.twitter.com/oU3X711yFP — CFOOT (@cfootcameroun) January 30, 2024

