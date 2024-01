Dans cette rencontre cruciale, si le Sénégal avait choisi de s’appuyer sur ses valeurs et de jouer ses atouts, tel qu’il l’avait fait depuis le début de cette 34e campagne de la Coupe d’Afrique des Nations, le résultat aurait sans doute été bien différent sur la pelouse du stade Charles Konan Banny, même face aux 35 000 supporters ivoiriens. Malheureusement, le Sénégal a été dominé dans la bataille tactique !

C’est avec un système à trois arrières, incluant Abdou Diallo en remplacement de Pape Gueye, blessé et forfait, en rôle hybride de soutien de la défense, que le sélectionneur Aliou Cissé a décidé de débuter le huitième de finale contre le pays hôte de la CAN édition 2023. Le système à trois aurait pu fonctionner si le Sénégal avait choisi d’adopter une approche offensive, comme face à la Gambie. Malheureusement, en optant pour une approche défensive, le Sénégal s’est retrouvé complètement dépassé. Pendant toute la partie, l’équipe a inexplicablement maintenu sa position tactique, acceptant de subir la pression constante de la Côte d’Ivoire, qui était revigorée après une défaite humiliante contre la Guinée Équatoriale (4-0).

Les regrets exprimés par Aliou Cissé après l’élimination du Sénégal soulignent « la perte du fil conducteur du match ». Les erreurs tactiques, notamment le « manque de contrôle du ballon et de jeu posé », ont été évidentes. « Les sauts de ligne précipités » ont été particulièrement soulignés par le Caoch Aliou Cissé, compromettant la performance initiale du Sénégal qui avait bien entamé la rencontre avec un but exceptionnel de Habib Diallo après seulement 4 minutes de jeu, sur un service de Sadio Mané.

Un potentiel offensif sacrifié pour une approche défensive non maîtrisée

Malgré la présence de Pape Matar Sarr et Lamine Camara, deux milieux de terrain capables de faire la différence, le Sénégal a choisi de se priver de ses atouts pour adopter une approche défensive. Il a clairement manqué un profil de milieu de terrain récupérateur expérimenté tel que Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté, Pathe Cissé ou Gana Gueye à la place d’Abdou Diallo. Un milieu de terrain capable de récupérer et de soulager Pape Matar Sarr et Lamine Camara, qui auraient ainsi pu plus se projeter et jouer vers l’avant. Cela a placé une pression énorme sur les deux jeunes joueurs, qui ont couru sans relâche. Il était évident qu’Aliou Cissé devait apporter des changements pour reprendre le contrôle du match, mais cela ne semblait pas lui traverser l’esprit.

Cependant, Cissé a opté pour un changement poste pour poste avec la sortie de Habib Diallo remplacé par Nicolas Jackson, de Lamine Camara au profit de Gana Gueye et l’entrée en lice d’Ilimane Ndiaye à la place d’Ismaila Sarr. Ces choix n’ont pas empêché les Ivoiriens de devenir encore plus dangereux. En revanche, l’entraîneur ivoirien a pris des décisions payantes en lançant cinq nouveaux joueurs, dont Nicolas Pépé et Franck Kessié, qui ont été les acteurs clés dans l’égalisation.

« Je ne sais pas comment expliquer cette défaite », lâche le milieu d’Everton. « Nous avons bien respecté les consignes du coach pendant quinze minutes, puis nous avons commencé à reculer. Une fois que nous avons marqué, nous avons arrêté de jouer. Peut-être que c’est dû à l’atmosphère du match, à l’enjeu ou à la pression. Je ne sais pas », a exprimé Idrissa Gana Gueye à l’issue du match. Le reste du match s’est transformé en une série de tirs au but en faveur des Éléphants. La séance de tirs au but a souri aux Éléphants, éliminant ainsi les Lions de la Teranga qui se sont battus jusqu’au bout malgré des choix tactiques qui se sont avérés inefficaces.

wiwsport.com