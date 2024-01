Eliminé en huitième de finale de la CAN 2023, par le pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ne pourra pas réaliser le doublé après le sacre de l’édition précédente. Avec cette élimination, le Sénégal, rejoint l’Egypte et le Maroc (2019) et Nigéria (2021), après avoir réalisé le carton plein en phase de groupe.