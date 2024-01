En remportant la course des cracks adultes du Groupe 1 à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop dimanche, Ndèye Fama Der a assuré sa 2ème victoire d’affilée, au sortir de la 5ème journée.

Au nombre de 8, les cracks adultes du Groupe 1 ont livré la course en at- traction, sur 2.200 m. Une épreuve disputée de bout en bout. Lat Fatim a très tôt pris les devants, suivi de Linguère Tenning.

Mais les tendances se dessinaient après les 1.000 m. Sous l’impulsion du jockey Ngagne Demba Dieng, Ndèye Fama Der, après un dé- part timide, a amorcé la grande offensive vers la tête du peloton. Cette jument de 5 ans a attendu le dernier virage pour sortir tout ce qu’elle avait dans le ventre.

Poursuivie et acculée, Ndèye Fama Der a été plus rapide et plus décisive dans les 400 derniers mètres pour boucler les 2.200 m en 3’05, signant ainsi sa 2ème victoire. Cerise sur le gâteau, elle a empoché 950.000 FCFA, soit la moitié du gain dans cette épreuve.

Stades