L’ex secrétaire Général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe s’est prononcé sur le choc des huitièmes de finale entre le Sénégal et la Côte d’ivoire ce lundi (20H GMT). Sur Canal +, l’ancien défenseur des Black Stars voit l’équipe d’Aliou Cissé grandissime favori devant le pays hôte de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

« C’est vrai qu’il peut y avoir un déclic [pour la Côte d’ivoire], mais le Sénégal est champion et ils jouent comme des champions. Il y’a de la discipline et l’entraineur lui même est très discipliné comme il l’a été en tant que joueur. C’est ce qu’il transmet à son équipe. La Côte d’ivoire est arrivée en huitième de finale avec beaucoup de chance. Il peut y avoir un déclic au niveau de l’engagement déjà. Pour eux il faut se battre même si il faut être honnête le Sénégal est clairement favori. C’est aux Éléphants de montrer réellement qu’ils sont prêts à se battre et à mouiller le maillot. C’est facile à dire mais c’est comme ça » a déclaré l’ancien défenseur dans l’émission Soir de Can de ce dimanche.

Wiwsport.com