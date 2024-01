Le défenseur des Lions était présent en conférence de presse ce dimanche pour évoquer le huitième de finale face à la Côte d’Ivoire, ce lundi (20h00 GMT).

Après avoir réalisé un carton plein en phase de groupes, comment comptez-vous aborder ce match face à une équipe revancharde ?

On va juste se concentrer sur nous-mêmes. On a bien travaillé cette semaine et on va essayer de continuité dans la lignée de ce qu’on est en train de faire depuis un bon moment. On va rester focus sur notre plan de jeu. On va beaucoup plus se soucier de ça que de l’adversaire. Après, on respecte énormément cette équipe de la Côte d’Ivoire. On connaît leur collectif et leurs individualités. C’est une équipe qui est programmée pour remporter cette Coupe d’Afrique mais la meilleure chose pour préparer sera de se concentrer sur nous-mêmes. Et le but sera forcément de gagner ce match.

Est-ce qu’il y a des joueurs que vous redoutez particulièrement dans cette équipe Ivorienne ?

C’est une très belle équipe avec de très bonnes individualités que je ne saurais pas toutes les citer. Ils sont 27 joueurs et il y a vraiment de la qualité dans ce groupe. C’est l’un des meilleurs effectifs du football africain, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs Championnats du monde. Par respect, je ne peux pas me permettre de citer des noms parce que j’en oublierais d’autres. Mais on est le Sénégal et on est prêts pour jouer ce genre de match. En tant que joueur, on souhaite jouer ce genre de match. C’est une Coupe d’Afrique vraiment magnifique et qui se passe très bien. Je pense que tout le monde apprécie le spectacle. On sait que les joueurs ivoiriens auront à cœur de montrer autre chose face aux champions en titre. Ils ont un très gros potentiel offensif, un milieu de terrain consistant et des défenseurs qui sont demandés par les grandes équipes.

Etes-vous préparé à une éventuelle provocation du public ?

On ne pense pas à ça. On pense juste au match. Ça reste du football et ça se joue sur le terrain avec un ballon. On est en Côte d’Ivoire, donc, forcément, le public sera pour cette équipe. Mais on va essayer de faire rouler le ballon et on va essayer de mettre un but de plus que l’adversaire qui nous permettrait d’aller en quart de finale car c’est notre objectif. On va essayer de montrer un beau visage du Sénégal et de bien jouer. On pense juste à faire rouler le ballon et remporter ce match.

Comment se porte le groupe avant ce match ?

Le groupe se porte très bien. On est tous heureux de rester ensemble. Il y a une très bonne ambiance. Franchement, c’est un groupe fantastique dans lequel les anciens encadrent vraiment les plus jeunes. On reste tout le temps ensemble et on regarde les matchs ensemble. On est bien ensemble et on vit bien ensemble. C’est un groupe super et très détendu. On sait ce qu’on doit faire. Le groupe est serein, concentré et conscient que la tâche de demain ne sera pas facile.

Comment vous vous sentez maintenant après avoir raté les deux derniers matchs pour blessure ?

Effectivement, j’ai reçu un coup lors du premier match contre la Gambie mais ça va bien mieux. On m’a bien géré et on a bien bossé avec le staff médical depuis ce jour. Je me sens très bien aujourd’hui.

Avez-vous discuté avec Ibrahim Sangaré, un de vos partenaires à Nottingham Forest ?

Non, nous n’avons pas discuté. Mais il n’y a pas qu’Ibra (Sangaré). Il y a aussi Willy Boly et Serge Aurier. On est toujours content de retrouver un des coéquipiers en club lors d’une grande compétition avec la sélection. Chacun est focus et défend les couleurs de son pays. On sait vraiment qu’il y en aura un qui rentrera à Nottingham plutôt que prévu. On aurait peut-être aimé se rencontrer un peu plus tard dans la compétition mais c’est comme ça, le sort en a décidé ainsi. Chacun, de son côté, va donner le maximum mais mardi, il y aura un qui rentrera en Angleterre. Nous, le Sénégal, allons tout faire pour passer en quart de finale.

