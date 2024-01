À une semaine de son combat contre Zarco, Niang bu Ndaw en a remis une couche. Son adversaire n’est pas venu pour le dernier face à face d’avant combat ce samedi, ce qui a eu le mérite d’irriter le lutteur de l’écurie Walo qui a tenu à le faire savoir.

« Zarco sait pourquoi il n’est pas venu à ce face à face. C’est un poltron et il ne fait que parler. Le dernier face à face avait eu lieu à Grand Yoff et j’y étais. S’il ne vient pas aujourd’hui c’est parceque le face à face se déroule ici à Pikine (…) J’ai prouvé pour être à ce niveau. Je ne veux pas être le favori de ce combat, je répondrai le jour J. Mon objectif dépasse largement Zarco. Je veux devenir un très grand champion et ce n’est pas ce combat qui va m’empêcher de dormir ».

