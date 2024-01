Pour le huitième de finale de cette CAN 2023 face à la Côte d’Ivoire, Aliou Cissé devrait aligner son 4-3-3, même s’il y a encore quelques doutes sur les joueurs pour animer ce système.

On change une équipe qui gagne. Pour la quatrième fois en quatre matchs dans cette Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé va aligner une différente composition pour affronter la Côte d’Ivoire en 8es de finale, lundi soir (20h00 GMT) au Stade Charles-Konan-Banny. La faute, surtout, à des retours de blessure mais également à de nouveaux pépins physiques dans les rangs des Lions.

Malgré son match impressionnant face à la Guinée, ponctuée notamment par son deuxième but en sélection, Abdoulaye Seck sera sur le banc, puisque Moussa Niakhaté va faire son retour pour accompagner Kalidou Koulibaly dans l’axe de la défense centrale. En revanche, Pape Gueye, titulaire lors des trois premiers matchs du Sénégal, devrait déclarer forfait pour une blessure au mollet.

Ainsi, Nampalys Mendy est attendu pour se présenter devant la défense avec Pape Matar Sarr et Lamine Camara qui, lui aussi, fera son retour dans le onze de départ. Petit doute quand même dans ce milieu de terrain, Abdou Diallo pourrait bien être la surprise dans une position hybride entre l’entrejeu et la défense. Ce qui permettrait notamment aux Lions de pouvoir opter sur un 3-4-3.

En attaque, on reprend les mêmes puis on repart. Habib Diallo sera en pointe, épaulé par Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Malgré la première apparition très probable du latéral droit Youssouf Sabaly sur la feuille de match, Krépin Diatta conservera bien évidemment sa place dans le couloir droit. Idem pour Ismail Jakobs à gauche, même si ce dernier devra faire beaucoup mieux après un début timide.

La compo probable des Lions contre la Côte d’Ivoire

Mendy, Diatta, Koulibaly, M. Niakhaté, Jakobs – P. M. Sarr, N. Mendy (ou Abdou Diallo), Camara – I. Sarr, H. Diallo, Mané

