Interpellé sur l’échec de l’arrivée d’Hervé Renard, l’entraîneur intérimaire de la Côte d’Ivoire se dit faire focus sur la rencontre entre Lions et Éléphants ce lundi en 8es de finale. En conférence de presse ce dimanche, le successeur de Jean Louis-Gasset a par ailleurs déclaré qu’il n’était pas en terrain inconnu et qu’il compte bien guider ses hommes dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

« Ça fait 20 ans que je suis dans le football et je connais le milieu. Hervé (Renard) est l’un des coachs les plus respectés du continent avec deux CAN gagnés dont l’une avec la Côte d’Ivoire d’ailleurs. Après, j’avais d’autres préoccupations et d’autres choses à regarder que les rumeurs sur l’arrivée ou pas d’Hervé. C’est quelq’un que je connais personnellement et je connais très bien son adjoint parceque j’ai bossé avec lui. Donc s’il été venu j’aurai eu aucun soucis. Mais il n’est pas là donc on ne va pas parler de lui. Le président m’avait conforté à ce poste (intérimaire), donc du moment où ce n’est pas le président qui vient me dire que l’intérim sera géré par quelqu’un d’autre, je me suis focalisé sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l’objectif de demain »

