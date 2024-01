Au stade Charles-Konnan-Banny, on a l’impression que le Sénégal joue à domicile. En plus de la forte mobilisation des supporters sur les gradins, les Lions de la Teranga enchainent les succès. Après un premier tour réussi, ils vont entamer la seconde partie ce lundi en recevant le pays hôte. L’infrastructure sportive est prête à accueillir ce choc des huitièmes nous confie le directeur du stade.

Quel bilan tirez-vous de la phase des poules ?

Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. On a vécu des moments très festifs. Pour un stade de 20000 places, nous avons eu ce jour-là (lors du match Sénégal vs Cameroun) 19800 spectateurs. Pour le moment, si on fait le bilan de tous les stades, Yamoussoukro est le stade qui a accueilli le plus de monde en terme de remplissage. Donc, je confirme que ce match Sénégal vs Cameroun a battu tous les records précédents.

Comment avez-vous vécu les matchs du Sénégal dans ce stade ?

Le Sénégal a une forte communauté en Côte d’Ivoire. La mayonnaise entre les deux pays prend tellement … Quand vous arrivez au stade et que vous voyez l’ambiance qui est généré par les supporters sénégalais ! Je peux vous affirmer que lorsque vous êtes dans les rues de Yamoussoukro, on ne parle que d’eux, de ces supporters qui à eux seuls font le spectacle. En plus du spectacle dans les tribunes mais aussi sur le terrain parce que le Sénégal est le champion en titre de cette CAN et a une très belle équipe. Rien que pour ça, les spectateurs viennent. Quel que soit l’équipe que le Sénégal rencontre, le stade sera toujours plein.

Les supporters se plaignent des check-point très éloignés des entrées, à des kilomètres, nous disent-ils ?

Il faut dire que ce n’est pas à des kilomètres. Le premier rideau soit le plus éloigné est à un kilomètre donc 1000m. Vous savez la sécurité est de mise pour les compétitions. La CAF sait très bien que le football draine du monde, c’est la passion. Un seul couac au niveau de la sécurité peut avoir des conséquences fâcheuses. C’est pour des dispositions sécuritaires qu’on met le check-point un peu loin.

Est-ce qu’il y a d’autres dispositions prises pour la suite notamment les huitièmes ?

Le stade va accueillir un seul huitième de finale puis un quart de finale. La Cote d’Ivoire est le pays qui organise la CAN, le Sénégal champion en titre. Les deux peuples se connaissent très bien. Les dispositions sécuritaires mais on sera beaucoup plus vigilant au niveau de la fluidité, de la sécurité. On va prendre les mesures nécessaires pour que tout se passe dans les meilleures conditions.

Combien de tickets seront en vente ? Est-ce que vous visez un record d’affluence ?

Il y aura toujours une marge. 20000 tickets ne seront pas en vente. N’ayez crainte, le stade est conçu de façon à ce que le flux peut se gérer facilement.

wiwsport.com (NAF)