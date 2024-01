Le Cameroun, qui avait arraché sa qualification pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée de la phase de groupes, a pris la porte de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le premier vrai choc des huitièmes de finale a basculé en faveur du Nigeria, victorieux 2-0 de l’équipe de l’équipe de Vincent Aboubakar au Stade Félix-Houphouët-Boigny et futur adversaire de l’Angola en quart de finale.

Avec l’aide de Victor Osimhen, Ademola Lookman a concrétisé la légère domination des Super Eagles en première période en profitant d’une erreur d’Oumar Gonzalez puis d’une faute de main de Fabrice Ondoa pour ouvrir la marque (36e). Avec notamment l’entrée d’Aboubakar (78e), le Cameroun pensait pouvoir revenir. Mais c’était sans compter sur Lookman qui éteint les Lions Indomptables (90e).

⌚️ FULL-TIME!

Nigeria double their 1st half lead to snatch the qualification ticket. 🇳🇬#TotalEnergiesAFCON2023 | #NGRCMR pic.twitter.com/tvX9TxkKvm

