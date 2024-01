Déjà séduisante dans son groupe D, où elle a terminé première devant le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Algérie, l’Angola a validé samedi sa place en quarts de cette Coupe d’Afrique des Nations en écrasant la Namibie (3-0). C’est la troisième fois de son histoire que cette nation lusophone atteint ce stade de la compétition, après 2008 et 2010. Elle espère désormais casser le plafond de verre avec les quarts de finale.

En revanche, c’est tout un rêve qui s’arrête pour la Namibie, arrivée en huitièmes de finale pour la première fois. Mais force est de reconnaître que la marche était trop haute pour les Brave Warriors qui n’ont jamais été en mesure de contester la suprématie angolaise. Pourtant, le début de match semblait à l’heure avantage puisque le portier angolais Neblú s’est fait expulser pour une main en dehors de sa surface (17e).

Sauf que la Namibie n’a pas profité de cette supériorité numérique, bien au contraire. Alors que l’Angola a ouvert le score grâce à Gelson Dala (38e), les Namibiens se sont, eux aussi, retrouvés à 10 suite à un second carton jaune de Lubeni Haukongo. Et la punition est double avec le doublé de Dala sur ce coup-franc de Fredy (42e). Pas rassasiés, les Angolais ont mis fin à tout suspense grâce au redoutable Mabululu (66e).

En attendant le Nigeria ou le Cameroun pour l’Angola en quarts de finale !

⌚️ FULL-TIME!

Gelson Dala & Mabululu star again as Angola beat Namibia with 3 goals to none. 🇦🇴#TotalEnergiesAFCON2023 | #ANGNAM pic.twitter.com/RUonPO2idt

— CAF (@CAF_Online) January 27, 2024