Les matchs de groupe de la 34ème édition de la CAN sont terminés, mercredi 24 janvier 2024, en Côte d’Ivoire. Après ces matchs de poules, beaucoup de stars attendues n’ont pas encore répondu présentes dans cette CAN et certaines d’entre elles sont éliminées.

Si les trois grands noms du football africain, en l’occurrence de Mohamed Salah, de Sadio Mané et de Victor Osimhen, ont marqué au moins un but, tel n’est pas pour d’autres.

Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé et Franck Kessié restent pour le moment timides

Pour le pays hôte de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire, beaucoup de ses joueurs n’ont pas encore répondu aux attentes du pays de Didier Drogba, à l’image de son capitaine Franck Kessié ou encore du joueur de Trabzonspor (Turquie) Nicolas Pépé. Le pensionnaire d’Al-Ahli (Arabie-saoudite) a disputé l’intégralité des 3 matchs de poule, mais Kessié n’a pas réussi à marquer contre les 3 adversaires du groupe A. Pour l’ancien d’Arsenal, Nicolas Pépé a disputé aussi les 3 matchs de poule, dont une titularisation. Mais le joueur qui s’est révélé du côté de Lille n’a réussi aucune des rencontres. Les Éléphants disputeront les huitièmes de finale contre le tenant du titre, lundi 29 janvier. Pépé et Kessié vont tenter d’aider leur pays à se qualifier en quarts de finale devant le Sénégal.

Algérie : Riyad Mahrez, le flop du premier tour

Riyad Mahrez n’est plus à présenter dans le monde du ballon rond. Mais, l’ancien joueur de Manchester City n’a ni marqué un but ni délivré une passe décisive avec les Fennecs dans cette 34ème édition de la CAN. Pourtant, le coéquipier de Franck Kessié en club a joué tous les 3 matchs de groupe, mais le natif de Sarcelles (France) était resté muet durant ces rencontres. Mahrez et L’Algérie sont éliminés de la compétition.

Nigeria : Chukwueze et Moses Simon ne se sont pas encore illustrés

Les Super Eagles ont atteint les huitièmes de finale grâce à leurs deux victoires (1-0) contre la Guinée-Bissau, (1-0) face à la Côte d’Ivoire et un match nul (1-1) contre la Guinée équatoriale. Mais sur les trois buts inscrits par les Nigérians, aucun but n’a été marqué par le pensionnaire de Milan AC, par celui du FC Nantes. Samuel Chukwueze et Moses Simon ont cependant tous participé aux matchs du groupe A. Ils peuvent encore lancer leur CAN, car le Nigeria disputera les huitièmes de finale et il doit jouer dès ce samedi 27 contre le Cameroun de Vincent Aboubakar.

wiwsport.com (Avec François Fara BAGNOUNCOUME)