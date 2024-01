À l’issue de la séance d’entraînement de ce jeudi, le milieu de terrain des Lions s’est prononcé sur le huitième de finale face à la Côte d’Ivoire, lundi.

« On augmente la concentration et on prend match par match pour essayer d’atteindre notre objectif qui de conserver le titre. La Côte d’Ivoire ? On sait que c’est une bonne équipe, bien vrai qu’ils ont eu un peu de difficultés. Mais ça reste la CAN et sait que ça se joue sur des détails.

On va aborder ce match de la meilleure des façons possibles pour essayer de passer au tour suivant. Il n’y a plus de pression. Maintenant, c’est soit tu gagnes et tu passes, soit tu perds et tu sors. On essaie de garder notre sérénité pour bien aborder ce match et de le gagner ».

wiwsport.com