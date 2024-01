L’attaquant sénégalais Abdallah Sima sera écarté des pelouses pour une durée minimale de deux mois suite à sa blessure contractée en sélection.

Abdallah Sima, blessé en pleine campagne de Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions a été contraint de rejoindre son club en Ecosse pour une intervention chirurgicale. Une opération qu’il a réussie « avec succès », mardi soir à Londres selon les informations de wiwsport. L’attaquant sénégalais, qui a manqué de peu de disputer pour la première fois de sa carrière une CAN, sera éloigné des pelouses pour une durée de deux à trois mois, a indiqué son entraîneur Clément Philippe.

Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues avec Glasgow Rangers cette saison, le joueur de 22 ans a été touché à l’entraînement du Sénégal alors que les Lions préparaient leur première sortie dans cette Coupe d’Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d’Ivoire. Dans les rangs de la formation Ecossaise depuis le début de la saison, Sima a été prêté par Brighton pour le reste de la saison.

Un prêt fructueux jusqu’ici pour les deux camps qui semblent vouloir continuer leur aventure. « Aux dernières nouvelles, Abdallah Sima est bien avec l’équipe des Glasgow Rangers. Il s’y sent à l’aise, aime l’ambiance et souhaite y évoluer. C’est définitivement son souhait. Nous verrons d’ici la fin de son prêt », a fait savoir l’agent du joueur en question dans une interview accordée à Wiwsport. Du coté de l’équipe de Rangers, sa volonté de conserver l’attaquant était plus qu’évidente. Pour rappel, Abdallah Sima est sous contrat avec le pensionnaire de la Premier League, Brighton & Hove Albion Football, jusqu’en juin 2025, a été prêté pour le reste de cette saison sans option de rachat.

