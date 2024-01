Grâce à l’agence Management Sports Premium, plusieurs jeunes joueurs sénégalais ont pu réaliser leur rêve de s’installer en Europe et monnayer leur talent. Basée en France, elle propose aux joueurs sélectionnés, à l’issue des tests organisés sur le territoire sénégalais, un accompagnement global des pépites à l’instar de Loukoubar Aboubakar et Yoro Ba, qui sont partis respectivement à Chypre et en Norvège, et Abdallah Sima.

Chargé de s’occuper des dossiers des jeunes talents recrutés au Sénégal, Bathie Touré est revenu dans cet entretien accordé à wiwsport, sur le projet. Il a également pris soin d’évoquer l’avenir d’Abdallah Sima, porte-flambeau de cette aventure, prêté par Brighton & Hove Albion aux Rangers par où il est en train de réaliser une saison exceptionnelle.

Pourquoi vous avez décidé d’organiser des tests ici au Sénégal ?

Tout jeune footballeur sénégalais rêve de jouer dans le plus grand championnat d’Europe. Les agents chargés des transferts de joueurs organisent des tests pour donner à ces jeunes joueurs la possibilité de monnayer leur talent dans le but de travailler avec des clubs européens. Cette agence a été fondée dans le seul but d’initier les jeunes joueurs à une carrière dans le football et de leur offrir un avenir radieux. Il faut préciser qu’elle a été fondée il y a longtemps. Et mon frère et moi avons commencé à y travailler il y a quelque temps. Je m’occupe la zone du Sénégal et tout ce qui a un rapport avec le pays. Mon frère gère les dossiers des autres joueurs africains. Mais c’est la famille Hadad qui l’a créé. Il est actuellement dirigé par l’agent international Samuel Haddad. Nous coordonnons les tests et autres dossiers, mais veillons à ce qu’il y ait un représentant dans chaque pays pour garantir un processus plus fluide.

Après les tests, comment les joueurs sélectionnés sont-ils envoyés à l’étranger ?

Nous avons une agence et nous sommes quatre, deux Français, mon frère et moi. Bien que nous n’ayons pas de club ni d’équipe, nous sommes en contact avec plusieurs clubs et avons la possibilité d’envoyer des joueurs à l’étranger. C’est pourquoi nous effectuons des tests pour sélectionner des joueurs particulièrement talentueux. Nous fournissons ensuite une invitation du club sélectionné pour ce joueur. Si tout se passe bien et que le joueur décide de signer un contrat, nous le représentons pendant deux ans, après quoi ce sera au club de le vendre.

Au moment où je vous parle, trois joueurs doivent rejoindre l’Alcorcón FC en deuxième division espagnole et un à Lorient en Ligue 1 Française, mais ils sont actuellement bloqués en raison de la lenteur du processus de reprise de rendez-vous. Les autres joueurs qui doivent se rendre à Chypre n’ont pas ce problème. D’ailleurs Loukoubar Aboubakar, qui a récemment signé à Chypre, s’est rendu en Égypte pour régler ses papiers, car il n’y a pas d’ambassade de Chypre au Sénégal. Pour le cas de Yoro Ba, lui a signé son contrat ici avec un club norvégien, parce que les scouts norvégiens se sont déplacés. Les cinq joueurs restants devront voyager via l’espace Schengen, mais cela est également entravé par des problèmes de rendez-vous.

« Nous sommes davantage concentrés sur la gestion de la carrière des joueurs »

Quels problèmes rencontrez-vous souvent dans ce milieu ?

Un club peut cibler des joueurs qui ne sont pas affiliés à notre agence. Mais pour ce faire, ces derniers doivent accepter de rejoindre l’agence qui sera chargée des négociations. Dans un premier temps, nous essayons de le contacter sur Instagram. Mais il se peut qu’il ne nous réponde pas voire même qu’il nous envoie balader. Face à une telle situation, nous sommes obligés de chercher d’autres solutions, comme par exemple essayer de convaincre sa famille. Pour d’autres joueurs, ils sont très exigeants et souhaitent des contrats faramineux dès leur arrivée en Europe.

De temps en temps, on croise un joueur au profil intéressant dans un championnat européen moins connu. En tant qu’agent, nous pensons que vous pouvez l’aider à trouver un autre club plus huppé, mais parfois nous sommes ignorés. Mais bon, ce sont les risques du métier. Nous l’avons choisi et nous devons vivre avec. Dans ce cas de figure, il faut avant tout mettre le joueur en confiance et lui faire des propositions. Nous sommes une agence entièrement équipée. Et, par exemple, nous arrivons à prendre l’initiative d’aller suivre le joueur et le prendre en vidéo sans même un accord préalable. Mais il s’agit avant tout de mettre en confiance le joueur. Pour analyser et décortiquer son jeu, et lui dire où il peut s’améliorer.

« Sima est bien aux Rangers, il aime l’ambiance et souhaite continuer à y évoluer »

Quel rôle joue l’agence une fois que le joueur signe avec vous ?

Certaines personnes ont besoin de compagnie. Dans ce cas, toute la gestion du joueur est effectuée par l’agence. Cela permet aux joueurs de se concentrer uniquement sur le football et à ses entraînements. C’est ainsi que nous travaillons. Nous n’attendrons pas de recruter des joueurs pour avoir une part des frais de transfert. Nous sommes davantage concentrés sur la gestion de la carrière des joueurs. C’est ce qui nous intéresse vraiment. Raison pour laquelle, nous ne choisissons pas n’importe quel joueur. Nous ciblons vraiment des joueurs talentueux et qui ont de l’avenir prometteur.

Par exemple, si vous regardez un joueur comme Abdallah Sima, c’est actuellement le joueur sénégalais le plus décisif. Et s’il a pu accomplir cet exploit, c’est non seulement parce qu’il est un travailleur acharné, mais aussi parce que son agence a bien pris soin de lui. Il en va de même pour des joueurs comme Landing Badji, le Burkinabé Dango Ouattara de Bournemouth et d’autres joueurs.

« Le Sénégal est le troisième favori derrière le Maroc et les hôtes, les Éléphants de Côte d’Ivoire »

Que retenir de l’avenir d’Abdallah Sima, qui semble connaître le succès en Ecosse ?

Aux dernières nouvelles, Abdallah Sima est bien avec l’équipe des Glasgow Rangers. Il s’y sent à l’aise, aime l’ambiance et souhaite y évoluer. C’est définitivement son souhait. Nous verrons d’ici la fin de son prêt.

Pensez-vous que le Sénégal a les moyens de réaliser un doublé à la CAN ? Quels sont vos favoris pour le sacre final ?

À mon avis, malgré son sacre au Cameroun lors de la dernière édition, le Sénégal est le troisième favori derrière le Maroc et les hôtes, les Éléphants de Côte d’Ivoire, une équipe prometteuse. Le Maroc a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde. Maintenant si le sélectionneur national Aliou Cissé décide de s’appuyer sur des jeunes joueurs comme Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara, je suis sûr que nous pouvons réaliser quelque chose.

