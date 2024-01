Alors qu’elle avait annoncé l’ouverture d’une enquête suite aux incidents notés lors de la fin du match entre le Maroc et la RD Congo, la CAF a donné son verdict.

La CAF a décidé de suspendre le sélectionneur du Maroc Walid Regragui pour 4 matchs dont deux en sursis a-t-on appris. Il ne sera pas sur le banc ce soir pour le match comptant pour les huitièmes de finale et qui opposera le Maroc à la Zambie à 20h.

Une décision de la commission de discipline de la CAF que la fédération royale marocaine de football a décidé d’interjeter. Pour rappel, des incidents ont été notés à la fin de la rencontre entre le Maroc et la RD Congo qui se sont partagés les points (1-1). Jusqu’ici, on ne connaît pas le contenu des échanges verbales et musclées entre le sélectionneur Walid Regragui et le joueur congolais Chancel Mbemba. Si sur la toile, beaucoup pensent qu’il s’agit de propos racistes, les deux protagonistes n’en parlent pas. En tout cas, Regragui l’a officiellement réfuté. N’empêche, il est suspendu par la CAF qui avait annoncé l’ouverture d’une enquête hier.

wiwsport.com