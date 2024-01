Devenu indéboulonnable sur son flanc droit, Krépin Diatta a encore livré une prestation très correcte face à la Guinée (0-2). Le monégasque a jugé le début de compétition des Lions qui désormais, entrent dans la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

« C’était un match important à gagner et par la grâce de Dieu on a réussi à faire le job en seconde période. C’était aussi important de faire le carton plein mais on ne va pas rester sur ça. On est contents, maintenant on va aller se reposer et préparer le prochain match. On est désormais dans une phase où si on gagne on reste dans la compétition et si on perd on sort. Il faut donc se concentrer pour essayer d’aller le plus loin possible. Performance individuelle ? Je ne regarde pas trop ce que je vais, je préfère rester sur la performance globale de l’équipe. Ma personne importe peu (…) » .

