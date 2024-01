Le milieu de terrain du Havre AC a été touché à l’échauffement. Ilaix Moriba a pris sa place dans le onze de la Guinée face au Sénégal.

Mauvaise nouvelle pour la Guinée juste avant d’affronter le Sénégal pour la 3e et dernière journée de la phase de groupes de cette CAN. Abdoulaye Touré, un des maillons forts du dispositif de Kaba Diawara, a été touché à la cuisse à l’échauffement et ne va pas pouvoir tenir sa place. Ilaix Moriba Kourouma s’échauffe avec les titulaires puisqu’il le remplace dans le onze de départ.

*Changement 🏥 Moriba Kourouma remplace Abdoulaye Touré qui s’est blessé à la cuisse à l’échauffement.#GbinGbinSo https://t.co/RVvKXSsTYW — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) January 23, 2024

